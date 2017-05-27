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Общество
27 мая 10:17

Государственным СМИ добавили из федерального бюджета 2,5 млрд рублей

Государственное информагентство ТАСС получит дополнительно 900 млн рублей. Ранее агентству было выделено 1,5 млрд рублей. Бюджет МИА «Россия сегодня» увеличится на 792 млн рублей и составит 6 млрд 792 млн рублей

Бюджет государственных средств массовой информации в текущем году вырастет на 2,5 млрд рублей. Соответствующая поправка в бюджет на 2017 года будет в ближайшее время рассмотрена Госдумой РФ. Дополнительные средства для СМИ направлены из государственной казны в Федеральное агентство по печати. Общий бюджет Роспечати в этом году составит 74,3 млрд рублей.

Государственное информагентство ТАСС получит дополнительно 900 млн рублей. Ранее агентству было выделено 1,5 млрд рублей. Бюджет МИА «Россия сегодня» увеличится на 792 млн рублей и составит 6 млрд 792 млн рублей. Холдинг ВГТРК ранее получил 23,5 млрд рублей, а теперь его бюджет вырастет еще на 186 млн рублей, сообщает Русская служба ВВС.

Первый канал, НТВ, телекомпания «Петербург», детский телеканал «Карусель», «ТВ Центр» и «Матч ТВ» получили 9,3 млрд рублей на всех. Бюджет телеканалa RT (Russia Today) составил 18,7 млрд рублей.

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в федеральный бюджет текущего года в июне. Профильный комитет по информационной политике рекомендовал депутатам одобрить предложенные поправки.

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