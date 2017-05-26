Депутаты отказались разрешать местным властям вводить плату за въезд в город
Депутаты Госдумы исключили из законопроекта «Об организации дорожного движения» нормы, которые разрешают региональным властям вводить плату за въезд в город. Эксперты назвали данное решение «политическим» и одобрили новую редакцию законопроекта.
Депутаты Госдумы исключили из законопроекта «Об организации дорожного движения» нормы, которые разрешают региональным властям вводить плату за въезд в город. Эксперты назвали данное решение «политическим» и одобрили новую редакцию законопроекта.
Законопроект, в котором предусматривалась возможность вводить платный въезд в город, был подготовлен Министерством транспорта РФ. Введение платного въезда предлагалось в качестве одной из мер по борьбе с пробками. Документ был принят в первом чтении, но вызвал широкий общественный резонанс. Эксперты и оппозиция отмечали, что такой документ выгоден в первую очередь властям Москвы, которые давно обсуждают введение платы за въезд в центр столицы.
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских сообщил «Коммерсанту», что в последней редакции часть документа, где допускалось введение платного въезда, «вычищена и убрана». «Волноваться не стоит, антинародных законов принимать никто не будет», - заверил депутат.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков назвал такое решение «мудрым», так как на этот раз депутаты учли мнение оппозиции, избирателей, экспертов и профессионального сообщества.
«Если ее (часть о платном въезде) и правда не осталось, то можно сказать, что наша страна теперь не развалится. Ведь если бы все регионы начали пользоваться платным въездом, то это фактически развалило бы страну», - отметил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.