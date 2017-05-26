Кремль решил дистанцироваться от резонансной программы реновации жилья
Примечательно, что программа по массовому сносу пятиэтажек стартовала по инициативе президента Владимира Путина, но затем приняла неожиданный для Кремля оборот. Десятки тысяч москвичей выступили против сноса своих домов и переселения
Кремль решил в ходе избирательной кампании по выборам президента дистанцироваться от резонансной программы реновации жилого фонда в Москве. Примечательно, что программа по массовому сносу пятиэтажек стартовала по инициативе президента Владимира Путина, но затем приняла неожиданный для Кремля оборот. Десятки тысяч москвичей выступили против сноса своих домов и переселения, обвинив власти в разрушении института частной собственности.
Тема реновации жилого фонда в Москве обсуждалась на закрытой встрече заместителя главы Управления внутренней политики Администрации президента Александра Харичева с политологами. Участники встречи обсудили ее политические последствия, после чего кремлевский чиновник заявил, что федеральным властям стоит дистанцироваться от программы сноса домов.
«Фамилия [президента Владимира] Путина не звучала, но очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве», - сообщил РБК один из политологов.
Александр Харичев заявил, что программу реновации поддерживает около 70% жителей пятиэтажек, но выразил сожаление, что «социологически одобряемая программа становится поводом для протестной активности».
Напомним, что программа реновации жилого фонда в Москве стартовала после встречи мэра Сергея Собянина с Владимиром Путиным, в ходе которой президент предложил снести старые «хрущевки» и переселить их жильцов в новые современные дома. Однако по мере подготовки федерального законопроекта о реновации число ее противников стало стремительно расти.
В список под снос московские власти включили, в том числе и добротные кирпичные дома, износ которых составляет не более 30%, что вызвало возмущение со стороны собственников. Москвичи также назвали незаконной процедуру голосования по программе реновации, согласно которой за снос должны проголосовать 2/3 собственников. При этом власти включают в список сторонников реновации тех, кто в голосовании участия не принял.
14 мая в Москве состоялся митинг против реновации, участие в котором приняли около 35 тысяч человек. Аналогичные митинги пройдут 27 и 28 мая. В связи с протестами президент Владимир Путин призвал депутатов защитить права граждан при подготовке законопроекта о реновации.