Новосибирские пенсионеры потребовали от Путина сменить правительство или уйти
В Новосибирске пенсионеры провели акцию протеста, цель которой обратить внимание властей на проблемы пожилых людей. Участники акции потребовали от президента Владимира Путина «сменить правительство или уйти самому»
В Новосибирске пенсионеры провели акцию протеста, цель которой обратить внимание властей на проблемы пожилых людей. Участники акции потребовали от президента Владимира Путина «сменить правительство или уйти самому».
Митинг пенсионеров состоялся 25 мая на центральной площади Ленина. Собравшиеся развернули транспаранты и плакаты с обращением к Владимиру Путину и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Пенсионеры держали плакаты с надписями «Мы не быдло и не скот, мы русский народ», «Власть и собственность народу», «Путин! Меняй правительство и экономический курс или уходи!».
Руководитель комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Антонина Михеева в беседе с «Сиб.фм» рассказала, что на этот раз они решили обратиться к главе государства, потому что устали от бездействия новосибирских властей. «В любую инстанцию придешь - и там такое отношение, будто мы назойливые мухи. А сами они конкретно не выполняют свои обязательства. (…) Почему мы в богатой стране имеем нищенские пенсии? Денег не хватает на продукты, а самое главное, не хватает на лекарства», - отметила Михеева.
В Новосибирске пенсионеры регулярно проводят акции протеста «за достойную жизнь». Ранее протестующие добились для себя безлимитного проезда в общественном транспорте. Еще одна победа жителей Новосибирска – это отмена решения о повышении тарифов ЖКХ на 15%.