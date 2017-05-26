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26 мая 00:08

«Самый богатый виолончелист» Сергей Ролдугин зарегистрировал еще один фонд

Виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Ролдугин в настоящее время возглавляет фонд «Талант и успех», который является одним их крупнейших получателей государственной финансовой помощи

Фото: spektr.press

Виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Ролдугин в настоящее время возглавляет фонд «Талант и успех», который является одним их крупнейших получателей государственной финансовой помощи.

Новый фонд Сергея Ролдугина «Возрождение традиций» был зарегистрирован в Санкт-Петербурге 22 мая 2017 года. Учредителем НКО числится сам г-н Ролдугин.

Фонд «Возрождение традиций» займется «предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

«Старик Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Будем следить за успехами самого богатого виолончелиста», - прокомментировал рождение очередного фонда сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Виолончелист Сергей Ролдугин в 2016 году стал фигурантом масштабного расследования международного консорциума журналистов о панамских офшорах. По данным журналистов, близкий друг российского президента связан с сетью офшорных компаний, оперирующих миллиардами долларов.

Владимир Путин, комментируя «богатства» своего друга заявил, что Ролдугин действительно занимается предпринимательской деятельностью, но выручает небольшие деньги, которые тратит на покупку музыкальных инструментов.

В мае текущего года СМИ сообщили, что фонд Ролдугина «Талант и успех» в четыре раза сократил свои траты. В 2016 году фонд потратил 2,5 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в 2015. Владимир Путин после этого пригрозил сократить финансовую поддержку «Таланта и успеха».

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