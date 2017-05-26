«Самый богатый виолончелист» Сергей Ролдугин зарегистрировал еще один фонд
Виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Ролдугин в настоящее время возглавляет фонд «Талант и успех», который является одним их крупнейших получателей государственной финансовой помощи
Виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Ролдугин в настоящее время возглавляет фонд «Талант и успех», который является одним их крупнейших получателей государственной финансовой помощи.
Новый фонд Сергея Ролдугина «Возрождение традиций» был зарегистрирован в Санкт-Петербурге 22 мая 2017 года. Учредителем НКО числится сам г-н Ролдугин.
Фонд «Возрождение традиций» займется «предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».
«Старик Ролдугин зарегистрировал новый фонд. Будем следить за успехами самого богатого виолончелиста», - прокомментировал рождение очередного фонда сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.
Виолончелист Сергей Ролдугин в 2016 году стал фигурантом масштабного расследования международного консорциума журналистов о панамских офшорах. По данным журналистов, близкий друг российского президента связан с сетью офшорных компаний, оперирующих миллиардами долларов.
Владимир Путин, комментируя «богатства» своего друга заявил, что Ролдугин действительно занимается предпринимательской деятельностью, но выручает небольшие деньги, которые тратит на покупку музыкальных инструментов.
В мае текущего года СМИ сообщили, что фонд Ролдугина «Талант и успех» в четыре раза сократил свои траты. В 2016 году фонд потратил 2,5 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в 2015. Владимир Путин после этого пригрозил сократить финансовую поддержку «Таланта и успеха».