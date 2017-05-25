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25 мая 11:52

Противников передачи Исаакиевского собора РПЦ хотят выгнать из петербургского ЗакСа

Депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые выступают против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора, могут лишить мандатов. Этот вопрос предлагается решить путем проведения общегородского референдума

Депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые выступают против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора, могут лишить мандатов. Этот вопрос предлагается решить путем проведения общегородского референдума. В случае если большинство петербуржцев проголосует «за», то «Единая Россия» одним махом избавится от всех оппозиционных депутатов в городском парламенте.

В списке кандидатов на лишение депутатского мандата казались Михаил Амосов,  Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко. Указанные депутаты голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ, участвовали в митингах противников передачи Исаакия, а также инициировали проведение референдума по данному вопросу. Впрочем, референдум им провести пока не удалось, так как окончательное решение на это счет должен принять ЗакС, однако депутаты от «Единой России» снимают этот вопрос с повестки.

В горизбиркоме Санкт-Петербурга подтвердили информацию о поступлении заявки на проведение референдума о лишении мандатов депутатов, выступающих против передачи Исаакиевского собора. В то же время в комиссии отказались сообщить, кто подал соответствующую заявку. Голосование горизбирком проведет 25 мая, а окончательное решение о проведении референдума должны принять депутаты Законодательного Собрания.

Жителям северной столицы в ходе голосования предложат ответить на вопрос, считают ли они «необходимым отозвать депутатов» городского парламента Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева, Максима Резника и Сергея Трохманенко.

Депутаты из «расстрельного» списка не сомневаются, что заявка на проведение данного референдума была подана не без поддержки представителей власти. Они также не сомневаются в том, что в отличие от референдума по Исаакию, депутаты от «Единой России» проголосуют за референдум об отзыве коллег-оппозиционеров.

Впрочем, депутат Максим Резник заявил, что одобряет инициативу о референдуме об отзыве мандатов у него самого и других депутатов. «Политически между эти референдумом и тем, что инициировали мы (против передачи Исаакия) можно поставить знак равенства. Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот. На то воля избирателя. Мне все равно, как проголосуют мои коллеги. Я никого не буду уговаривать», - заявил депутат от «Партии роста», слова которого приводит РБК.

Оксана Дмитриева считает, что на референдум невозможно вынести вопрос «отрешения от должности» депутатов в соответствии с конституционным законом о референдуме.

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