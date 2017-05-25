В воде не тонет и в суде не «горит»
Семейство Кацывов продолжает оправдывать поговорку «не пойман – не вор». На этот раз относительно сухим из американского правосудия «вынырнул» отпрыск главы семьи – Денис
«Гибкая спина» американской фемиды
На Западе давно и безустанно кричат о бюрократии и коррупции в России – и этой коррупции, по утверждению властей США, дорога в их страну закрыта и никто не допустит, чтобы финансовая система страны использовалась для отмывания доходов, добытых преступным путем.
Что касается «серых» денег из России, прибывших в США, власти этой страны на борьбу с ними включились под лозунгом «списка Магнитского», российского юриста, в свое время озвучившего схему увода денег у государства при помощи высокопоставленных чиновников и вывода их за границу.
Магнитский, арестованный за неуплату налогов, странным образом умер в тюрьме – но его дело продолжила американская фемида. Очередной ее разработкой стало семейство Кацывов, против компании одного из которых Prevezon Holdings Дениса Кацыва в 2013 году американская прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег, арестовав счета в североамериканских банках и недвижимость.
А арестовывать там было что – бизнесмен являлся собственником люксовых апартаментов в центре Манхеттена суммарной стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Но американцы взялись за Кацыва не из зависти – в Америке с уважением относятся к богатым людям. Другое дело, что бизнес подозреваемого стал частью расследования по «делу Магнитского» - уж очень прокуратуре казалось, что денежки в США из России выведены нечестным путем. Даже была выявлена схема движения этих денег – бюджетные деньги, переведенные в валюту, ушли из банка «Крайний Север», на сутки задержались на счетах нескольких молдавских фирм, осев в итоге в швейцарском банке UBS, откуда уже и начали легализовываться, принявшись делать приобретения уже на территории США.
Все фирмы, через которые проходили деньги, подставные или аффилированные с Денисом Кацывом – так считали американские следователи. Само разбирательство длилось несколько лет и, казалось, первое в практике применение акта Магнитского очень важно для «штатов», чтобы показать непримиримость американского правосудия к нечестным деньгам на своей территории. С этой позиции дела Дениса Кацыва могли показаться заранее проигрышными, а все деньги и активы потерянными в пользу США.
Однако, вышло ровно наоборот. Часто упоминают даже слово сенсация. Хотя можно сказать по другому – американская фемида очень долго надувалась, чтобы показать свое «я», а лопнула, как воздушный шарик – в течение одного заседания. Несколько лет собирались факты и улики против компании Дениса Кацыва, «акт Магнитского» под рукой, желание показать миру, что Россия страна коррупционеров – и вдруг майское заседание в суде Нью-Йорка стало последним. Все претензии американской стороны к Денису Кацыву сняты окончательно.
Говорят даже, что Кацыв купил нужный для себя приговор, уплатив американскую казну 5,9 миллионов долларов – но официально уплаченные деньги едва ли покроют даже судебные и следственные издержки. Что вдруг случилось с судебной системой США? Первое. Вполне вероятно, в США отдельным должностным лицам тоже не чужды коррупционные замашки и помимо 5,9 миллионов в казну, что-то кому-то пошло и в карман. Второе. Судебная система США на самом деле честна и неподкупна – но за несколько лет расследования настоящих улик против Кацыва следователи так собрать и не смогли. Третье. Против мафии коррупционеров бессильна любая отдельная взятая судебная система, в том числе и в США. Против мафии можно бороться только всем миром – но об этом можно только мечтать.
С чего все начиналось
Немного напомним суть истории, которую американская сторона так долго и шумно анонсировала, с явным удовольствием раскручивая тему именно «русской коррупции». Самому расследованию, начавшемуся в 2013 году, положил начало глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, с 1995-го по 2006-й весьма активно работавший на нашем инвестиционном рынке. Но позже Браудер был приговорен российским судом к 9 годам заключения заочно за мошенничество в особо крупном размере – ему вменялось хищение из бюджета без малого 3 миллиардов рублей. Однако, сам Браудер открыто считал, что деньги были украдены российскими чиновниками, которые и сделали его «крайним» в своих махинациях.
Юристы Hermitage Capital вели собственное расследование, чтобы вскрыть коррупционные схемы высокопоставленных российских лиц и близким к ним бизнесменов, в ходе которого обнаружилась связь в том числе Prevezon Holdings Дениса Кацыва с «делом Магнитского».
В конце 2012-го Браудер подает в американскую прокуратуру заявление на тему причастности фирмы Кацыва к выводу средств из России, прокуратура заявление принимает и начинает свое расследование, в ходе которого обнаруживает, что «подозрительные» деньги уже успели превратиться в дорогую недвижимость на территории Нью-Йорка.
С тех пор прошло не одно заседание, где компанию Дениса Кацыва «полоскали» и так и этак, доказывая или пытаясь доказать его причастность к мошенничеству. Главным и, пожалуй, единственным козырем защиты Кацыва был тот факт, что тот стал единоличным собственником Prevezon Holdings летом 2008 года, уже после того, как те «серые» деньги по цепочке побежали из России в Швейцарию, чтобы позже стать дорогующей американской недвижимостью. То есть, как бы «хата» Кацыва здесь с краю – и все вопросы, по сути, к самой компании.
Хотя даже если допустить такое, что честный человек купил фирму с «душком» - понятное дело, что осознав, что приобрел, он продавцу, что говорится, «предъявит», тем более, открыто, черед правоохранительные органы и суд, чтобы самому туда же не попасть. Но Кацыв этого не сделал. Почему? Да просто продал Prevezon Holdings ему Тимофей Крит, ныне гендиректор Prevezon Holdings Ltd, фирмы из одной системы с проданной. По сути, это могла быть даже не продажа, а просто передача активов одного лица другому внутри одной и той же бизнес-структуры. Так что, причастность Дениса Кацыва к Prevezon Holdings можно было попробовать доказать и до лета 2008 года.
Но, тем не менее, козырь защиты был принят и из уголовщины дело перетекло в гражданское судопроизводство, где ответчиками были исключительно юрлица. Ну, кажется, ладно – не удалось американской фемиде схватить за руку самого коррупционера, остался неплохой шанс «слить» его компанию – ведь претензии к ней остались. Однако, и версия правительства США, отправной точкой которой было заявление Браудера, тоже дала сбой. В итоге, стороны остались каждая при своем – а уплаченные в местную казну 5,9 миллионов долларов стали для Дениса Кацыва не просто легким испугом, но и насмешкой над их правосудием – не сумев доказать вину Prevezon Holdings, американские власти были вынуждены открыто признать и ее непричастность к «делу Магнитского» в целом.
Папа «решает», а сын «сдает»
Но если с Дениса Кацыва все претензии в целом сняты, для его папы Петра Кацыва, по «совместительству» с большим бизнесом вице-президента РЖД, по всей вероятности, судебные передряги еще только ждут. Может, снова в США, а, может, уже у нас.
Денис Кацыв сам по себе даже близко не входит в отечественную бизнес-элиту, а вот Петр Кацыв, чиновник с многолетним стажем, опытный интриган в отношении всего, что касаемо распределения и освоения бюджетных денег. Думается, обиженному на свою неудачу американскому правосудию стоило бы копнуть, откуда «растут ноги» у кучи денег, появившихся у Prevezon Holdings – ведь чтобы покупать недвижимость в таких масштабах, как это делают Кацывы, надо располагать капиталов в сотни миллионов долларов, а визуально Prevezon Holdings столько заработать сама по себе не могла. Так что, судя по всему, эти деньги «делал» старший – младший на них легально бизнесменствовал.
Свою основную «базу» Петр Кацыв делал в правительстве Московской области, чудесным образом удерживаясь на плаву с каждым новым приходящим главой региона. А ведь в ту пору он чего только не вытворял.
Будучи министром транспорта МО при Громове, по слухам при помощи учрежденной им фирмы «Интер-Бизнес» сдавал помещение под офис для ГУП МО "Мострансавто", которое в силу должности сам же и курировал. А с учетом того, что в то время его сыну Денису Кацыву принадлежал ряд транспортных компаний, поговаривали, что не без помощи чиновника Кацыва «Мострансавто» был вынужден зачастую пользоваться услугами транспортных возможностей именно бизнесмена Кацыва.
Ну, а в тендерных схемах Петр Кацыв вообще силен. Вот скажите, почему в свое время именно ГУА "Автохозяйство" выиграло тендер на 690 миллионов бюджетных рублей? Все легко раскрываемо – половину услуг на транспортное обслуживание «Автохозяйство» на постоянной долгосрочной основе заказывало в – фирме "Мособлтранс-1". Владелец – Петр Кацыв. Чиновник, курировавший тендер – Петр Кацыв. Что-то добавить?
Вообще, по оценкам специалистов, с 2006-го по 20012-й семейство Кацывов получило из бюджета МО порядка 7 миллиардов рублей по графе «транспортные услуги».
Но как-то все сходит с рук старшему Кацыву. Как и по других «серым» направлениям. Как соучредитель «Московского залогового банка» мог он не знать, что творится в его учреждении? Едва ли. Однако, известные мошенники Жанна Булах и экс-министр МО Алексей Кузнецов, прокрутившие, в том числе, и через этот банк, 118 миллиардов бюджетных рублей, стали фигурантами уголовного дела, а к Петру Кацыву вопросов у следователей не возникло.
Видимо, «крыша» пока не протекает. Так что, выделенные ему в 2016 году в Химках 2,5 га земли под строительство спортивных объектов соцназначения, с измененным впоследствии статусом строительства коттеджного поселка, для отработавшего при трех губернаторах чиновника – это вообще «семечки».
Придя в 2013-м в РЖД, Петр Кацыв спокойно пересидел Якунина, прижившись и при Белозерове. Даже «мелкие» неудачи не могли сдвинуть его с места. Однажды в Подмосковье столкнулись поезд и электричка – причина, отказ тормозной системы у поезда. Ответственным за безопасность парка РЖД был Кацыв – но кто-то что-то слышал о том, что он понес за это определенное наказание?
Видимо, долгие годы работы в правительстве МО позволили обзавести Кацыву надежными «друзьями», с которыми его, возможно, связывает не только дружба, но и определенные секреты обогащения чиновников. Петр Кацыв давно приобрел славу человека, способного выйти «сухим» из воды в любых ситуациях. Еще будучи министром транспорта МО, он попадал в поле зрения израильских правоохранителей, подозревавших его в «отмывании» денег на территории государства Израиль. Но перекинув деньги со своих счетов на счета сына, старший Кацыв каким-то образом сумел договориться с израильскими властями о прекращении дела против него, заплатив в местную казну около 8 миллионов долларов.
Очень похожая ситуация только что «разрулилась» с таким же финалом в США в отношении компании сына – не находите? Что это – наследственная хитрость и вывертливость или там приложил руку папа? Сам Петр Кацыв отвергал свою причастность к урегулированию спора между американским правосудием и компанией его сына.
Укради у Родины – она все равно поможет
Если же вновь вспомнить только что достигнутое перемирие между Денисом Кацывом властями США, можно увидеть и другие удивительные помимо странного финала вещи. Смотрите – американцы обвиняют российского бизнесмена в том, что он украл из России деньги. Казалось бы, нашим властям всколыхнуться, подключиться – но примерно в то же время, когда начался процесс над Кацывом, российская Госдума едва ли не единогласно и в первом же чтении голосует за компенсацию для пострадавших от иностранного правосудия, словно объявляя – все, что у наших богатеев отберут на западе, вернется к тем с лихвой с помощью простых российских налогоплательщиков.
И вот уже на Родине Денис Кацыв – жертва политического заговора и чуть ли не герой дня – и только потому, что его оппонентом стал осужденный в России мошенник» Браудер, а личный враг его отца – бывший зампред правозащитной организации «Справедливость» Дмитрий Барановский, обвинявший Петра Кацыва в коррупции, но позже осужденный с его подачи за вымогательство у него же самого.
Так что, пока можно сказать, что семейство Кацывов выплыло из очередного «болота» - ни тебе 25 лет за «отмывание» денег по американскому правосудию, ни полной конфискации имущества, да и на Родине административный аппарат подставил свою широкую спину.
Можно и дальше продолжать обтяпывать свои «делишки». Другое дело, что помимо поговорки «не пойман – не вор», есть еще одна, про которую наши сегодняшние «герои» запамятовали… «сколько веревочке не виться…». Мелочь, казалось бы – только большие злодеи частенько сыплются именно на мелочах. Как тот насильник, попавшийся на безбилетном проезде в трамвае или убийца в федеральном розыске, пойманный на краже чипсов из ларька.
Возможно, если искренне верить в то, что добро сильнее зла, все преступники когда-нибудь понесут заслуженное наказание, возможно, таким будет финал и нашей сегодняшней истории. Вопрос в другом – сколько еще для этого нужно украсть денег?