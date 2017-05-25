Программа реновации жилья приведет к разорению малого бизнеса
Часть московских бизнесменов уже лишилась своей собственности в ходе кампании по массовому сносу самостроев около станций метро, теперь они рискуют лишиться площадей и в рамках реализации программы по сносу «хрущевок»
Программа реновации жилого фонда в Москве станет еще одним ударом по местному бизнесу, преимущественно малому и среднему. Часть бизнесменов уже лишилась своей собственности в ходе кампании по массовому сносу самостроев около станций метро, теперь они рискуют лишиться площадей и в рамках реализации программы по сносу «хрущевок». По предварительным оценкам, реновация затронет 15-20 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов отметил, что права индивидуальных предпринимателей и особенно арендаторов законом защищены крайне слабо. Пока столичные власти обещают, что собственники нежилых помещений в сносимых пятиэтажках получат полноценное возмещение рыночной стоимости своей недвижимости, но в реальности таких гарантий нет.
Управляющий партнер Management Development Group, член президиума генсовета Партии роста Дмитрий Потапенко подсчитал, что количество нежилых, коммерческих помещений, которые попадают под реновацию, варьируется от 7 до 10 тысяч.
«Арендаторы, конечно, вылетают, как пробка из бутылки, и ничего не получают. Представьте, что у вас была, например, швейная мастерская или парикмахерская с постоянными посетителями, а потом вы вынуждены где-то в голом поле ждать, когда что-то построится», - отметил эксперт в интервью «Известиям».
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что во многих пятиэтажках расположены магазины, парикмахерские, турагентства и мастерские и прочее, но твердой гарантии, что предприниматели получат аналогичные площади, нет.
В свою очередь юрист «Юков и партнеры» Дмитрий Куликов сообщил, что власти не приобщают нежилые помещения к жилищному фонду, поэтому они не обязаны предоставлять владельцам этих площадей другое помещение в новом доме.