Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Общество
25 мая 00:14

Полиция не нашла нарушений в передаче недвижимости «фондам Медведева»

В ответе ГУ МВД России по Москве на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина говорится, что нарушений уголовного и административного законодательства в передаче недвижимости «близкого к премьеру» фонду «Соцгорпроект» не обнаружено

Московская полиция отчиталась об итогах проверки по фактам, изложенным в громком расследовании Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В ходе проверки следователи не обнаружили нарушений законодательства в передаче недвижимости благотворительным фондам, которыми управляет однокурсник главы правительства.

В ответе ГУ МВД России по Москве на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина  говорится, что нарушений уголовного и административного законодательства в передаче недвижимости «близкого к премьеру» фонду «Соцгорпроект» не обнаружено, сообщает РБК.

В марте Валерий Рашкин направил запросы о проведении проверки во все силовые ведомства страны. Следственный комитет и Генпрокуратура перенаправили запрос друг другу, в ответе ФСБ информации об имуществе Медведева было «чуть менее, чем ноль», а в полиции никаких нарушений не нашли.

По версии Фонда борьбы с коррупцией глава правительства Дмитрий Медведев владеет усадьбами в разных регионах России и виноградниками в итальянской Тоскане. Официально активами владеют благотворительные фонды, которыми управляет однокурсник премьера Илья Елисеев. Глава правительства назвал данную информацию «чушью».

Материалы по теме
Роспатент подтвердил информацию о заявке на регистрацию винного бренда Dimon
Генпрокуратура вернула СКР депутатский запрос о тайных активах Медведева как «ошибочный»
На Медведева и Собянина подали в суд за отказ от мандатов депутатов Госдумы
Сейчас на главной
Горячие новости
Нет в жизни спокойствия
Российские граждане стали чаще покупать успокоительные средства и антидепрессанты. Согласно статистике, объемы антидепрессантов в аптеках за первые четыре месяца 2017 года выросли на 25%, а успокоительных - на 11%
Горячие новости
Собянина завалят судебными исками
Проголосовать собственники могут черед приложение «Активный гражданин», который контролирует мэрия Москвы, и в офисах Многофункциональных центров, где гражданам выдают бланки с уже вписанным вариантом «за реновацию»
Горячие новости
Граждане, освобождаем помещения!
Жильцы двух пятиэтажных домов на юго-западе Москвы, включенных в список под снос, сообщили об их принудительном выселении из собственных квартир. По словам жильцов, процесс их переселения пока находится на стадии выбора нового жилья
конфликты
Удаву кролик не еда
Начиналось все красиво, но вполне стандартно. Один бизнесмен, недостаточно богатый для единоличного исполнения задуманного им проекта предложил другому, более богатому бизнесмену вложиться, став, по сути, компаньонами
Горячие новости
Дорога ложка к обеду
Государственная компания «Роснефть» отменила скандальный тендер на покупку столовых приборов и предметов интерьера для вертолета предприятия. Данный госзаказ раскритиковали за высокую стоимость приобретаемой посуды. Например, стоимость одной вилки в заказе составляет 11 тысяч рублей
Горячие новости
Лето в Москве опять отменяется. В столице ожидаются заморозки
Похолодание в московском регионе начнется уже в субботу, 27 мая, когда дневная температура воздуха опустится до +13 градусов, а ночная – до +5. В воскресенье будет еще холоднее – до +9 градусов днем и 0 градусов ночью
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
На пенсию в Майами
Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин, у которого Фонд борьбы с коррупцией нашел две незадекларированные квартиры в Майами, подал в отставку. Заявление об уходе по собственному желанию чиновник написал 22 мая
Горячие новости
А долг и ныне там
Долг структур Министерства обороны перед «Газпромом» за год вырос в два раза и в настоящее время составляет 6,5 млрд рублей. В газовой монополии уточнили, что по состоянию на май 2016 года общий долг предприятий оборонного ведомства оценивался в 3 млрд рублей
Горячие новости
Тендер без сговора - деньги на ветер
Всего в сговоре на 2,3 млрд рублей участвовал четыре компании, которые поставляли компьютеры и программное обеспечение для ряда российских ведомств, в том числе, в Пенсионный фонд, Налоговую службу и Федеральную таможенную службу
Горячие новости
Реновация жилья приведет к экологической катастрофе
Реализация программы реновации жилищного фонда нанесет экологии Москвы огромный ущерб. По данным экологов, в столице будет срублено каждое четвертое дерево. Всего в рамках реализации резонансной программы будет уничтожено 2700 гектаров растительности
Горячие новости
«Мегафон» предложил абонентам бесплатные звонки в качестве компенсации за сбой в работе
Компания «Мегафон» предложила своим абонентам три вида компенсации за сбой в работе 19 мая, когда пользователи во многих регионах не смогли совершать звонки и отправлять sms-сообщения
дальнобойщики
Встретимся в суде
Если чиновники думают, что дальнобойщики смирились с системой «Платон», они ошибаются. Борьба перевозчиков за свои кровные переходит в новую стадию – с улиц в залы судебных заседаний.
Горячие новости
В Манчестере на концерте Арианы Гранде подорвался смертник
В Манчестере произошел теракт во время концерта популярной американской певицы Арианы Гранде. По данным британских спецслужб, на входе в Manchester Arena подорвался террорист-смертник
Авторская колонка
И все-таки шведы
Легче было влезть на южную башню Кельнского собора (503 ступеньки) или обойти все 12 романских церквей, чем проживать последние минуты матча с канадцами. Зато на финнах в игре за бронзу россияне вышли отоспаться по полной.
Мозговой Владимир
Горячие новости
Программа «Доступная среда» за 170 млрд рублей не сделала жизнь инвалидов лучше
Реализация госпрограммы «Доступная среда», на которую с 2011 по 2015 годы было выделено около 170 млрд рублей, не привела к существенному повышению качества жизни россиян с ограниченными возможностями
Горячие новости
Один раз живем
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о закупках государственной компании «Роснефть» столовых приборов по цене от 11 до 83 тысяч рублей за единицу. Предметы интерьера и декора предназначены для вертолета государственной компании
Горячие новости
Просто очень талантливые дети
Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2016 году 11,46 млн рублей. Такие данные содержатся в декларации о доходах и имуществе чиновника. За год Рамзан Кадыров увеличил свои доходы в два раза. В 2015 году он задекларировал 5 млн рублей
Горячие новости
Беда не приходит одна
Реализация программы реновации жилищного фонда в Москве, которая предусматривает снос жилых домов и переселение жильцов в новые квартиры, приведет к росту стоимости строительных и отделочных материалов