Полиция не нашла нарушений в передаче недвижимости «фондам Медведева»
В ответе ГУ МВД России по Москве на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина говорится, что нарушений уголовного и административного законодательства в передаче недвижимости «близкого к премьеру» фонду «Соцгорпроект» не обнаружено
Московская полиция отчиталась об итогах проверки по фактам, изложенным в громком расследовании Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В ходе проверки следователи не обнаружили нарушений законодательства в передаче недвижимости благотворительным фондам, которыми управляет однокурсник главы правительства.
В ответе ГУ МВД России по Москве на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина говорится, что нарушений уголовного и административного законодательства в передаче недвижимости «близкого к премьеру» фонду «Соцгорпроект» не обнаружено, сообщает РБК.
В марте Валерий Рашкин направил запросы о проведении проверки во все силовые ведомства страны. Следственный комитет и Генпрокуратура перенаправили запрос друг другу, в ответе ФСБ информации об имуществе Медведева было «чуть менее, чем ноль», а в полиции никаких нарушений не нашли.
По версии Фонда борьбы с коррупцией глава правительства Дмитрий Медведев владеет усадьбами в разных регионах России и виноградниками в итальянской Тоскане. Официально активами владеют благотворительные фонды, которыми управляет однокурсник премьера Илья Елисеев. Глава правительства назвал данную информацию «чушью».