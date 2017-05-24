Россияне массово переходят на успокоительное и антидепрессанты
Российские граждане стали чаще покупать успокоительные средства и антидепрессанты. Согласно статистике, объемы антидепрессантов в аптеках за первые четыре месяца 2017 года выросли на 25%, а успокоительных - на 11%
Российские граждане стали чаще покупать успокоительные средства и антидепрессанты. Согласно статистике, объемы антидепрессантов в аптеках за первые четыре месяца 2017 года выросли на 25%, а успокоительных - на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Психиатры связывают рост продаж с тем, что россияне в последнее время стали «тревожнее и агрессивнее».
По данным аналитического агентства DSM Group, с января по апрель 2017 года аптеки продали 965 млн упаковок антидепрессантов и 2,9 млрд упаковок успокоительных средств. Директор компании Сергей Шуляк в беседе с «Известиями» отметил, что такие показатели связаны с ростом покупательской способности населения из-за стабилизации в стране экономической ситуации. По словам Шуляка, помимо успокоительных и антидепрессантов россияне стали чаще покупать витамины и гормональные контрацептивы.
В свою очередь врач-психотерапевт Тамара Дорохова выразила мнение, что граждане перешли на антидепрессанты в связи с отсутствием у них душевного спокойствия. По мнению врача, когда человек не может самостоятельно справиться с агрессией и тревогой, ему назначают антидепрессанты.
«Сейчас прошла волна кризиса, удорожания жизни, есть люди, не уверенные в своей стабильности: все эти факты влияют на самоощущение человека. Поэтому люди чаще стали нуждаться в дополнительной медикаментозной помощи для борьбы с депрессивным настроением», - сообщила врач.