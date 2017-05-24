Москвичи оспорят в суде процедуру голосования по программе реновации
Проголосовать собственники могут черед приложение «Активный гражданин», который контролирует мэрия Москвы, и в офисах Многофункциональных центров, где гражданам выдают бланки с уже вписанным вариантом «за реновацию»
Москвичи, чьи дома попали в программу реновации жилого фонда, пытаются оспорить в суде процедуру голосования за или против сноса. Проголосовать собственники могут черед приложение «Активный гражданин», который контролирует мэрия Москвы, и в офисах Многофункциональных центров, где гражданам выдают бланки с уже вписанным вариантом «за реновацию». Тех, кто в голосовании не участвовал, автоматически причисляют к сторонникам реновации, а для сноса дома достаточно согласия 2/3 жильцов.
Иски против мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города о нарушении права на частную собственность подали более 20 москвичей. Истцы требуют отменить голосование о сносе домов по программе реновации. «Составлен административный иск о признании незаконным постановления правительства Москвы № 245 о голосовании по программе реновации, а также заявление об обеспечительных мерах - запрете на проведение самого голосования до решения суда», - сообщил РБК адвокат Даниил Липкин.
Все иски составлены по одному образцу, но являются индивидуальными, а не коллективными. В Мосгорсуде заявили, что к ним поступил только один иск протии процедуры голосования по программе реновации.
Голосование среди собственников началось 14 мая и продлится до 15 июня. При этом федеральный закон, разрешающим московским властям массовый снос домов, пока еще не принят. Таким образом, московские власти предлагают собственникам сначала проголосовать, а затем только узнать подробности программы переселения.
Противники реновации также выступают против того, что не проголосовавших автоматически включают в список согласных, а для сноса дома достаточно 2/3 голосов «за». В иске отмечается, что собственникам на праве общей долевой собственности принадлежит только общее имущество в многоквартирном доме. Лишать права собственности на квартиру по решению соседа власти не имеют права.
Ранее в московский суд поступил еще один иск, который касается не процедуры голосования, а самой программы реновации жилого фонда. В ближайшее время в столичные суды могут поступить аналогичные иски от других противников массового сноса домов.