В Москве в двух домах под снос отключили газ и воду, чтобы ускорить выселение жильцов
Жильцы двух пятиэтажных домов на юго-западе Москвы, включенных в список под снос, сообщили об их принудительном выселении из собственных квартир. По словам жильцов, процесс их переселения пока находится на стадии выбора нового жилья
Жильцы двух пятиэтажных домов на юго-западе Москвы, включенных в список под снос, сообщили об их принудительном выселении из собственных квартир. По словам жильцов, процесс их переселения пока находится на стадии выбора нового жилья, однако коммунальщики уже отключили дома почти от всех коммуникаций.
Правозащитник Лев Пономарев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что жильцов домов по адресу Профсоюзная,98, корпус 6 и Профсоюзная, 98, корпус 7, уже сейчас пытаются выжить из собственных квартир. Коммунальщики без соответствующего решения суда отключили в домах газ, горячую и холодную воду, а также срезали труды. Жильцам сотрудники ГБУ «Жилищник» свои действия объяснили мерами по предотвращению аварий.
Местные жители рассказали правозащитнику, что незаконными действиями коммунальных служб руководила представительница управы района Коньково Елена Меньшикова. При этом никаких документов, разрешающих фактическое разрушение домов, чиновница не предоставила. Собственники квартир вызвали полицейских, однако те отказались составлять протокол.
Собственники квартир рассказали, что сейчас процесс их переселения находится на стадии предложения им вариантов для переселения. Жильцы говорят, что варианты мэрии их не устраивают. Одним предлагают квартиру в доме на окраине промзоны, другим - жилплощадь на 20 кв.м. меньше.
Рядом со сносимыми домами специально для переселения был построен монолитный дом, и жильцы согласны переехать именно туда, но власти этот вариант им не предлагают. «Куда ушли квартиры дома под переселение - остается загадкой», - отметил Лев Пономарев.
Правозащитник также призвал жителей Москвы, чьи дома попали в программу реновации жилого фонда, не обольщаться, что чиновники предоставят им для переселения квартиры в домах с удобным месторасположением. «У нас есть прекрасная возможность представить, как будет проходить грядущая реновация. С принятием нового закона будет еще хуже», - отметил правозащитник.