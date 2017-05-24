Лето в Москве опять отменяется. В столице ожидаются заморозки
Похолодание в московском регионе начнется уже в субботу, 27 мая, когда дневная температура воздуха опустится до +13 градусов, а ночная – до +5. В воскресенье будет еще холоднее – до +9 градусов днем и 0 градусов ночью
Московская погода готовится преподнести жителям и гостям столицы очередной неприятный сюрприз. После нескольких теплых дней в российской столице ожидаются заморозки.
Похолодание в московском регионе начнется уже в субботу, 27 мая, когда дневная температура воздуха опустится до +13 градусов, а ночная – до +5. В воскресенье будет еще холоднее – до +9 градусов днем и 0 градусов ночью.
«В воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду», - сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
24, 25 и 26 мая в Москве еще будет сохраняться теплая погода. Дневная температура составит 20-22 градуса тепла.
Синоптики назвали май текущего года самым холодным с начала 21 века и за последние 36 лет.