Программа реновации жилья в Москве приведет к экологической катастрофе
Реализация программы реновации жилищного фонда нанесет экологии Москвы огромный ущерб. По данным экологов, в столице будет срублено каждое четвертое дерево. Всего в рамках реализации резонансной программы будет уничтожено 2700 гектаров растительности
Реализация программы реновации жилищного фонда нанесет экологии Москвы огромный ущерб. По данным экологов, в столице будет срублено каждое четвертое дерево. Всего в рамках реализации резонансной программы будет уничтожено 2700 гектаров растительности.
В заявлении организации Greenpeace говорится, что после сноса 4,5 тысяч жилых домов старые дворы превратятся в стройплощадки. Застройщики ради возведения нового жилья могут срубить зеленые насаждения на общей площади в 2700 га.
По данным экологов, столичные районы Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, а также Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский, и Нижегородский лишатся четверти своей растительности.
В Greenpeace отметили, что сносить дома и вырубать деревья власти будут в наиболее экологически эффективных зеленых зонах. «Там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад. Они уже сформировали экосистемы, выполняющие важные функции, без которых жизнь в городе была бы невыносимой: они очищают воздух, регулируют микроклимат, являются местом прогулок и отдыха», - заявляют экологи, слова которых приводит РБК.
Посаженые заново деревья в свою очередь достигнут аналогичных показателей только через несколько десятилетий.