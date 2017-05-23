Дальнобойщики будут добиваться отмены «Платона» в Верховном суде
Участники бессрочной акции против системы «Платон» переходят от уличных протестов к борьбе с властями в юридической плоскости. Дальнобойщики готовят иск в Верховный суд РФ против властей и «Платона»
Участники бессрочной акции против системы «Платон» переходят от уличных протестов к борьбе с властями в юридической плоскости. Дальнобойщики готовят иск в Верховный суд РФ против властей и «Платона». Обратиться в суд водители решили в связи с тем, что власти продолжают игнорировать их протесты.
Дальнобойщики планировали провести встречу с представителями Минтранса, однако чиновники ее отменили, заявив, что конфликт исчерпан, так как дальнобойщики прекратили бастовать. Сами водители говорят, что бороться не перестали, а вернуться к работе их заставила нужда. При этом они говорят, что в скором времени продолжат забастовку.
Председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин рассказал «Независимой газете», что часть фур вышла в рейсы, «чтобы поддержать коллег финансово». Полностью протестные лагеря ликвидировать не стали, они продолжают свою деятельность.
Дальнобойщики рассказали, что собрали средства на адвокатов и готовят иск в Верховный суд РФ, в котором будут требовать полной отмены системы «Платон». «Если на федеральном уровне не рассмотрят эффективность «Платона», будет третья волна протестов, но она накроет гораздо мощнее», - пригрозили дальнобойщики.
Всероссийская акция против системы «Платон» стартовала 27 марта во многих регионах страны. После начала протеста глава правительства Дмитрий Медведев отменил решение о повышении в два раза тарифа на проезд фур по федеральным трассам с 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля. Тариф в конце апреля повысили на 20% - до 1,91 рубля за километр. В мае Минтранс объявил о повышении в два раза размера штрафа за первичную неуплату проезда большегруза с нынешних 5 тысяч рублей до 10 тысяч.