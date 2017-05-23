Программа «Доступная среда» за 170 млрд рублей не сделала жизнь инвалидов лучше
Реализация госпрограммы «Доступная среда», на которую с 2011 по 2015 годы было выделено около 170 млрд рублей, не привела к существенному повышению качества жизни россиян с ограниченными возможностями
Реализация госпрограммы «Доступная среда», на которую с 2011 по 2015 годы было выделено около 170 млрд рублей, не привела к существенному повышению качества жизни россиян с ограниченными возможностями. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты.
В Счетной палате отметили, что с 2011 по 2015 годы в программу вносилось множество дополнений, а ее финансирование было увеличено в 3,6 раза (с первоначальных 46,3 млрд рублей до 169,4 млрд рублей). Однако на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов было направлено только 11,5% от общего объема средств.
Результаты аудиторской проверки свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны федеральных органов власти за реализацией программы в целом и соблюдением региональными чиновниками условий предоставления субсидий в частности.
Например, в Московской области в 2014-2015 годах на иные цели из федерального бюджета на общую сумму 70 млн рублей в нарушение установленного порядка субсидии были предоставлены подмосковным учреждениям здравоохранения в отсутствие расчетов и финансово-экономического обоснования размера субсидии. При этом 16 учреждениям средства предоставлялись только на основании заявок, а трем - даже в их отсутствии.
В Пермском крае в 2014 году местной государственной краевой библиотеке имени Горького выделили 10,7 млн рублей на приобретение и установку подъемника для инвалидов и установку двух пассажирских лифтов для них, однако на момент проведения проверки подъемник в эксплуатацию введен не был и находился на складе библиотеки более двух лет.
Что касается пункта программы о создании рабочих мест для инвалидов, то всего их было создано 712.
Программа «Доступная среда» предполагает приспособление различных социальных объектов для инвалидов - поликлиник, больниц, музеев, театров, спортивных сооружений, многофункциональных центров и т.д. До конца текущего года специальным оборудованием для разных категорий инвалидов должно быть оснащено более 19 тысяч объектов, что составит 52% от запланированных 38 тысяч.