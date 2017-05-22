Житель Сочи установил новый рекорд по размеру выигрыша в лотерею
В компании-распространителе государственных лотерей АО «Торговый Дом «Столото»» рассказали, что житель Сочи купил лотерейный билет «6 из 45» за 700 рублей через мобильное приложение. Выигрышная комбинация цифр была следующей: 11, 44, 26, 3, 22, 34
Житель города-курорта Сочи выиграл в лотерею рекордную сумму в размере 364 млн 685 тысяч 787 рублей. Выигрышный билет мужчине обошелся в 700 рублей.
В компании-распространителе государственных лотерей АО «Торговый Дом «Столото»» рассказали, что житель Сочи купил лотерейный билет «6 из 45» за 700 рублей через мобильное приложение. Выигрышная комбинация цифр была следующей: 11, 44, 26, 3, 22, 34.
До жителя Сочи рекорд по сумме выигрыша в лотерею принадлежал мужчине из Новосибирска. В феврале 2016 года он выиграл 358 млн 358 тысяч 466 рублей.
Отметим, что в России ежедневно победителями различных лотерей становятся более 100 тысяч человек. Каждую неделю 15 счастливчиков становятся миллионерами.
Представитель компании-распространителя сообщил, что доверие россиян к лотереям растет, а вместе с ним увеличивается и популярность лотерей.