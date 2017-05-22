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22 мая 13:38

Житель Сочи установил новый рекорд по размеру выигрыша в лотерею

В компании-распространителе государственных лотерей АО «Торговый Дом «Столото»» рассказали, что житель Сочи купил лотерейный билет «6 из 45» за 700 рублей через мобильное приложение. Выигрышная комбинация цифр была следующей: 11, 44, 26, 3, 22, 34

Фото: ok.ru

Житель города-курорта Сочи выиграл в лотерею рекордную сумму в размере 364 млн 685 тысяч 787 рублей. Выигрышный билет мужчине обошелся в 700 рублей.

В компании-распространителе государственных лотерей АО «Торговый Дом «Столото»» рассказали, что житель Сочи купил лотерейный билет «6 из 45» за 700 рублей через мобильное приложение. Выигрышная комбинация цифр была следующей: 11, 44, 26, 3, 22, 34.

До жителя Сочи рекорд по сумме выигрыша в лотерею принадлежал мужчине из Новосибирска. В феврале 2016 года он выиграл 358 млн 358 тысяч 466 рублей.

Отметим, что в России ежедневно победителями различных лотерей становятся более 100 тысяч человек. Каждую неделю 15 счастливчиков становятся миллионерами.

Представитель компании-распространителя сообщил, что доверие россиян к лотереям растет, а вместе с ним увеличивается и популярность лотерей.

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