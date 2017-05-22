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22 мая 11:44

Среди убитых в Чечне гомосексуалистов оказался сотрудник Росгвардии

В Чеченской республике уже месяц идет доследственная проверка по факту массовых задержаний лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Новая газета» сообщает, что проверка вызвала в руководстве Чечни панику и саботаж

В Чеченской республике уже месяц идет доследственная проверка по факту массовых задержаний лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Новая газета», которая первой сообщила о притеснении геев, пишет, что проверка вызвала в руководстве Чечни «панику и саботаж».

Сотрудники чеченской полиции отказываются добровольно являться в Следственный комитет и приходят только под угрозой привода. По данным издания, начальнику ОМВД города Аргун, в котором якобы располагается секретная тюрьма для геев, Аюбу Катаеву стало плохо, когда он узнал, что СКР установил личности убитых гомосексуалистов.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова не пришла на допрос, поскольку «внезапно заболела», а глава полиции Грозного Магомед Дашаев неожиданно заявил, что «геев никто теперь пальцем не тронет, пусть хоть парады проводят в центре Грозного», сообщает «Новая».

Редакция издания в свою очередь передала в следственные органы информацию о четырех жертвах преследования гомосексуалов в Чечне. По неподтвержденным пока данным, среди убитых есть сотрудник Росгвардии, а также житель Ижевска, которого сначала поместили в тюрьму для геев в Аргуне, потом отпустили и убили уже на территории России. В Росгвардии опровергли информацию об убийстве своего сотрудника из-за нетрадиционной сесуальной ориентации. 

Напомним, что официально в Чечне отрицают информацию о преследованиях и убийствах представителей секс-меньшинств и обещают подать в суд на «Новую газету». Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал информацию о преследовании гомосексуалистов клеветой и провокацией.

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