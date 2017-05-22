Налог за почин холодильника
Не первый год государство тщетно пытается придумать, как легализовать многомиллионную армию самозанятых россиян, зарабатывающих «частным порядком» - а воз и поныне там
Лужу, паяю, примуса починяю
Не имея возможности или желания действовать методом «пряника», государство продолжает махать «кнутом» - пытаясь поставить частников в один ряд с индивидуальными предпринимателями и сделать их постоянными клиентами Федеральной налоговой службы, чем только первых не стращали. Одно время в обществе даже витал слух о том, что россиян, работающих дома и в гаражах «на себя», могут лишить медстраховки, а значит, и помощи в поликлиниках и больницах, кроме, разве что неотложной. Позже, правда, Минздрав опроверг свою причастность в подготовке этих планов – но дыма, как известно, без огня не бывает…
Вот и новый лозунг «карать» самозанятых россиян прозвучал из Совета Федераций из уст сенатора Валерия Рязанского – людей, которые работают на себя и не платят налоги, лишить пенсий (это уже далеко не впервые), а главное - права выезда за границу.
Господин Рязанский не впервые появляется на горизонте с оригинальными идеями. Наша газета рассказывала историю пенсионерки Надежды Шакуровой, от голода укравшей продукты у соседа и попавшей на скамью подсудимых, которой как раз данный сенатор советовал найти работу или идти на паперть. Но по логике вещей попрошайки – те же самозанятые граждане, которых, согласно сегодняшней позиции Рязанского, надо лишить пенсии. В этом случае, надо полагать, число бабушек с протянутой рукой в переходах увеличится в разы. Но зато они будут платить налог и иметь каждая в кармане по патенту на свою деятельность. «Нищий предприниматель» - каково звучит, да?! Но в целом для нас сегодняшних как-то даже привычно.
По мнению сенатора, создание определенных условий рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься о том, платить налоги или нет. Под созданием условий опять же можно понимать или «пряник», когда человеку выгодно не прятаться по углам, а работать официально, что-то платя в казну, или «кнут», когда человека просто ущемляют в его правах – на пенсию, медицину, свободу передвижения и т.д. Из пламенной речи господина Рязанского ничего «пряничного» не выделить даже близко – только «кулаком по столу»: плати, как все или лишишься всего.
Стучание кулаком по столу уже прокомментировали многие политики и общественные деятели. Председатель попечительского совета «ОПОРА России» Сергей Борисов назвал предложенное Рязанским «утопией» и прямым нарушением прав человека. По поводу запрета выезда за границу «категорически против» выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, заявив, что «мы не можем запретами и штрафами заставить людей выйти из тени и начать работать в чистую».
И даже глава Минздрава Вероника Скворцова с ее ставшей во языцех поголовной оптимизацией поспешила откреститься от желания своего ведомства сократить расходы за счет самозанятых россиян: «Изымать кого-то из системы ОМС, как бы человек себя не вел, нельзя», заметив, что право на бесплатную медицинскую помощь заложено в Конституции РФ.
Все сказанное известными людьми, конечно, красиво – но такое чуть ли не хором порицание сенатора Рязанского на самом деле выглядит, как отвести «стрелы» от себя. Проблема самозанятых россиян – проблема государственная, а значит, в ее обсуждении и планах решения участвуют многие министерства и ведомства.
Возможно, пока государство с трудом понимает тему, кому-то понадобилось пролоббировать легализацию самозанятых бедолаг – поставить на учет, приобрести патент и прочее и прочее – на всем этом можно иметь неплохие деньги. А в авангард проекта поставили сенатора Рязанского, опытного политического интриганта, депутатствующего еще аж с 1999 года, и имеющего опыт лоббиста нужных проектов – еще являясь зампредседателя думской фракции ЕР от Москвы, член «лужковской команды» Валерий Рязанский был одним из главных «регулировщиков» рынка, действуя против бизнеса в интересах вышестоящих чиновников.
И, несмотря на все свои официальные заслуги, грамоты и медали, он не только подозревался в неуплате налогов, отмывании профсоюзных средств, неучтенных наличных средствах, неучтенной аренде, но и по версии Службы политической информации и консультаций “Центр” был включен в список 216 депутатов, так или иначе связанных с криминалом.
В общем, птица может быть и не самого высокого полета, но все еще кому-то пригождающаяся. Хотя бы для того, чтобы дать старт вот таким проектам, как легализация самозанятых граждан – но в своем, «правильном» русле.
Сами самозанятые россияне от политических интриг далеки – выжить бы.
Живу – никого не трогаю
Андрей Васин из Брянска рассказывает, что собирает мебель на дому. Дает объявления в бесплатную газету, клеит листовки по столбам. Раньше работал на мебельной фабрике, зарабатывал неплохо – но повредил ногу на даче, зажила плохо, целый день на производстве уже физически не выдерживает. Группу дали рабочую – но сторожем или дворником на 5-7 тысяч семью не прокормишь, на пенсию по инвалидности тем более. Вот и занимается тем, что умеет. Выходит 12-16 тысяч в месяц при 22 407 рублей средней зарплаты на Брянщине за 2016-й по данным Брянскстата. Немного - но, по крайней мере, семья не на хлебе и воде.
Андрей говорит, что с удовольствием бы прекратил «шифроваться» - это позволило бы предлагать свои услуги организациям, которые делают заказы только официально и зачастую за безнал, но свидетельство ИП он просто не потянет. А пугая лишением пенсий, выездов за рубеж и прочего сенатор Рязанский как раз на то и бьет. Поэтому пока собирается работать в том же «нелегальном» статусе – ведь, по крайней мере, пока в стране нет никаких законодательных рычагов, заставляющих человека платить за «частные услуги», а поймать их за руку не то, что невозможно – просто ловить невыгодно, несмотря на то, что по своей сути все «неофициально занятые» россияне – это незаконные предприниматели, которые не платят налогов.
Теневой бизнес для правоохранительных и прочих «профильных» структур интересен на предмет выявления по большей части в его юридическом статусе.
А ведь таких, как Андрей, по данным Минтруда в России насчитывается около 22,5 млн человек. Население Бельгии и Греции вместе взятых. Люди дают частные уроки, убирают квартиры, смотрят за больными, сидят с детьми, чинят машины и бытовую технику и так далее и тому подобное. У подавляющего большинства таких частников заработок – только «на еду». Платить «ипэшный» налог им не по карману. А государству «не по желанию» лечить таких граждан, платить им пенсию, да еще выпускать на заграничные курорты. Где искать «золотую середину»?
Может, что-нибудь решим?
Ранее Минфин уже делал попытки хоть как-то «официозить» частников – предлагая считать самозанятым гражданином физическое лицо, самостоятельно оказывающее на свой страх и риск услуги физическим лицам с целью получения дохода, не являющееся ИП и не имеющее права нанимать помощников.
И вот теперь государство принялось максимально шевелить проблему. Уже приняты законы, устанавливающие порядок налогообложения физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Все они до 2018 года освобождены от налогов – но самое смешное, что легализуя частников в официально самозанятых, чиновники так пока и не решили, сколько брать налога с них после 2018-го.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал фиксированную сумму – 10 тысяч рублей в год. В законопроекте, предложенном Советом Федерации, есть поправки в Налоговый кодекс, позволяющие самозанятым покупать патенты (взамен свидетельства ИП), в стоимость которых будут заложены взносы по льготным ставкам в виде 3% «пенсионки» и 2% медстраховки.
И последнее, как минимум, очень близко к народу, поскольку по словам директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, в среднем доходы в неофициальном секторе на 25-30% ниже, чем в официальном.
Но и здесь «палка о двух концах». С одной стороны каким бы небольшим не был будущий налог, большинство частников даже он заставит или уйти обратно в подполье или повышать ценники за свои услуги, что сделает их менее конкурентоспособными перед официальным бизнесом. Ведь все мы знаем, что перевезти что-то, починить, наладить «частным порядком» можно договориться подешевле, чем на «фирме».
С другой стороны, как считают эксперты, суммы налогов, собранных с официально самозанятых «бизнесменов», будут не только малы для того, чтобы пустить их на какие-то социальные программы, но даже могут не окупиться по сравнению с усилиями, которые будут затрачены на их легализацию.
Но есть мнение, что легализованных самозанятых россиян с заработком менее 150 тысяч в год вообще можно было бы не связывать налогом, но разрешить работать с юрлицами, что могло заметно повлиять на их доходы и позже, когда у них зашкалит за те самые 150 тысяч, автоматически переведет в статус налогоплательшиков.
Есть мнение использовать европейский опыт, где получатель услуги от «самозанятого» согражданина платит налог в казну – например, семья, нанявшая частную няню для ребенка, помимо зарплаты ей, платит за нее и налог. Но здесь надо будет учитывать, что не каждой российской семье будет интересно получить подобную более дорогостоящую услугу. У них все давно и ясно прописано, они к этому привыкли – мы нет. Как говорится, есть Европа, а есть… не Европа.
Зачем государству частники?
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию, заявивший о возможности освобождения самозанятых граждан от уплаты налогов сроком на два года, пояснил, что самозанятых граждан вывести из тени «тени» нужно хотя бы для того, чтобы они «не сталкивались с бюрократией, с поборами».
Вот интересно – работают люди без всяких бланков, договоров, так сказать, на «честном слове»: работа – деньги, чего проще, какая бюрократия и поборы? А вот подрядившись в легальные самозанятые «гражданины», вот тебе и налоговая, и отчетность, и платежи, и так далее – там кабинет, здесь кабинет, там очередь, здесь пятый в третьем ряду. Пример бюрократии, выход из которой многие россияне по привычке ищут при помощи подношений… Так что, избавление самозанятых россиян от бюрократии и поборов в случае из легализации вопрос весьма и весьма спорный.
Кстати, еще один любопытный момент – сейчас в проектах по самозанятым гражданам от 3 до 40 профессий. Среди них оказание мелких бытовых услуг (ремонт обуви, одежды, фотоателье), перевод, услуги по перевозке пассажиров и грузов, хлебопечение и производство молока на продажу, рыбоводство и рыболовство, розничная торговля – направления, по которым сотни тысяч россиян сегодня работают в статусе «ипэшника» с соответствующим налогом. Надо полагать, льготный налог самозанятых их заинтересует больше, чем собственный, что грозит сдачей в ФНС тех же сотен тысяч свидетельств ИП.
Но в любом случае, что-то с частниками государству делать надо. Сами подумайте – 20 с лишним миллионов работающих сугубо на себя россиян примерно из 86 миллионов активного населения страны. Четверть, как ни крути, работают – но их как бы нет. Нигде.
Живы будем – не помрем
В поисках той самой «золотой середины», где и «волки сыты и овцы целы», государству нужно учитывать много «за» и «против». Да, с одной стороны доход от самозанятых в своей перспективе относительно невелик – но, как подсчитывает эксперт Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс», если бы каждый такой легализованный «гаражных дел мастер» заплатил в казну за год по 6 тысяч рублей, государство получило бы 120 миллиардов в чистом виде. На фоне кризиса и «дырявого» бюджета – как говорится, тоже хлеб.
С другой стороны, почему человек должен согласиться платить даже 500 рублей в месяц – только из-за налоговых каникул, за которыми неизвестно еще что будет, почему он должен оплачивать патент, который, как сейчас говорят, в разных регионах может стоить от 6 до 20 тысяч рублей? Где возьмет эти деньги человек «на подработке»?
Анна Андреевна из Липецка, работала в детсаду, который «оптимизировали», соединив со школой, и оставили ее без работы. В частном порядке присматривает за детками семейных пар, которые не хотят отдавать своих чад в сады-ясли – живет в своем доме, утром три пары приводят детей на весь день, Анна Андреевна с ними нянчится. Кормит, учит уму-разуму. По сути, частный мини детский сад. Чистыми без учета питания, книжек и игрушек выходит 13 500 рублей, из которых Анна Андреевна около трех платит за коммуналку. Остальное на еду и так, на что хватит. Пойдет такая «директриса» импровизированного детсада покупать патент? Нет, не пойдет.
И ведь спору нет – это в корне неправильно, что за детьми присматривают в «частном порядке», куда нет хода ни сотрудниками от образования, ни соцработникам, ни СЭС, ни прочим другим, кто стоит на защите детства. Но создайте таким, как Анна Андреевна с ее 18-летним детсадовским стажем условия, чтобы она работала открыто – а не так, что – приди, купи патент за «двадцатку», два года работай за так, а дальше видно будет…
Конечно, есть исключения. Олег П. из Орловской области фрилансер-программист, работает в таком режиме уже более шести лет, есть постоянная клиентская база, в разные месяцы зарабатывает от 30 до 70 тысяч. Алена В. из Подмосковья тоже фрилансер – она верстает полиграфическую продукцию для издательств, типографий и рекламных агентств. Работы порой столько, что сидит за «компом» всю ночь – отсюда и заработки, которые даже в относительно «пустые» периоды ниже сорока тысяч не опускаются. Оба говорят, что не против узакониться – это позволит им расширить поиск клиентов, а их клиентам перейти на удобную для них оплату, но только в том случае, если закон о самозанятых будет четким, прозрачным и, главное, «подъемным». Пока из всего перечисленного – только слова чиновников, которые и сами многого еще не понимают. Плюс к тому, как сказал вышеупомянутый Олег П., сейчас что пенсия по старости, которая пока по закону полагается всем, что обычная пенсия друг от друга по суммам далеко не ушли. Тогда зачем платить государству часть своего заработка всю жизнь, чтобы потом получать на какой-то «рубль» поболе?
Но это вопрос не к выбору человека и к его гражданской ответственности, это вопрос к государству – вопрос о повышении пенсий. Этакий крик в никуда. Эхо в горах.
Что же касается перспективы появления в России новой предпринимательской прослойки, помимо сомнительных доходов в казну государство может получить еще один бонус, которым в пору будет похвастаться перед всем остальным цивилизованным миром. Из нынешних «неофициально» занятых граждан, кроме тех, кто где-то все-таки трудоустроен, получает пенсию, льготы по инвалидности и так далее, значительная часть числится на биржах труда – и представляете, вдруг в один момент 22 с лишним миллионов человек перестанут быть официально безработными! Европа с Америкой от зависти лопнут, глядя на нашу статистику занятости. А ведь занятость населения в прямой взаимосвязи с уровнем жизни. А уровень жизни еще с чем-нибудь – и так по цепочке. Жить будем лучше всех. Но это как-нибудь – когда чиновники начнут работать для народа, а народ на себя и на налоги, причем, легко и непринужденно. А пока власть имущие тужатся, пытаясь выдавить из себя очередной закон, которому есть название, но в котором нет заполнения, значит, и исполняться он в случае принятия будет как обычно - «на авось», где рядовой россиянин, глянув с утра новости, опять скажет «Живы будем – не помрем», возьмет паяльник и пойдет чинить соседский телевизор. Без договора и прочих формальностей. За пару-тройку сотен не облагаемых налогом рублей.
Но разговор в верхах за них уже зашел – и это не просто так. Значит, чиновникам как воздух необходимы предлоги для того, чтобы снять с беднейшей работающей категории населения «последнюю рубашку». А ведь легализованную армию самозанятых необходимо будет еще и обслуживать – отсюда увеличение чиновничьего штата в разы, которое на фоне и так не слишком серьезного в масштабах страны налогового дохода от самозанятых дает нулевой экономический эффект и выглядит попросту как чей-то отдельной взятый интерес, а не будущая госпрограмма по поддержке населения. Но оно у нас так нередко – если кто-то что-то предложил «этакое», значит, кто-то за его спиной просчитал с этого определенный «бакшиш». Для себя.