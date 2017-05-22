Барнаул предложили переименовать в Путинград, чтобы город «встал с колен»
Столицу Алтайского края Барнаул могут переименовать в Путинград или Путинберг. Назвать город в честь президента Владимира Путина предложила участница праймериз «Единой России», которые проводится перед выборами в городскую думу Барнаула
Столицу Алтайского края Барнаул могут переименовать в Путинград или Путинберг. Назвать город в честь президента Владимира Путина предложила участница праймериз «Единой России», которые проводится перед выборами в городскую думу Барнаула.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» муниципальный депутат Марина Чаузова подтвердила, что ее предложение серьезно. В ближайшее время она подготовит петицию за переименование Барнаула в Путинград.
Марина Чаузова уверена, что как только Барнаул официально станет Путинградом, то город начнет работать эффективно и «встанет с колен».
«Многие считают, что я треплюсь… Я считаю верной фразой, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Я уверена, что это поможет городу», - заявила представительница «Единой России».
«Если мы переименуем наш город в честь лидера… то Барнаул встанет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным. Посмотрите, Санкт-Петербург, Екатеринбург - у нас есть живые примеры, когда города начали внезапно развиваться, и все там хорошо. И хотелось бы, чтобы и наш город ожил», - заявила Марина Чаузова.