Борцам с коррупцией пригрозили проверками и выдворением из страны
После того, как российское отделение Transparency International пообещало опубликовать расследование в отношении экс-прокурора Крыма, депутаты Госдумы решили направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить организацию
Депутаты Госдумы поддержали свою коллегу Наталью Поклонскую, которая вступила в заочную дискуссию с антикоррупционными организациями. После того, как российское отделение Transparency International пообещало опубликовать расследование в отношении экс-прокурора Крыма, депутаты Госдумы решили направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить организацию.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в понедельник направит запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Transparency International. На каком основании надзорное ведомство должно провести проверку, не сообщается.
«Сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают. Тем более, если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства», - заявил депутат Пискарев, слова которого приводит «Интерфакс».
Народный избранник добавил, что граждан, которые «неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу» нужно особенно защищать. Судя по всему, Пискарев имел ввиду Поклонскую, которую нужно защитить от борцов с коррупцией.
В свою очередь глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев расценил заявление борцов с коррупцией о расследовании в отношении Натальи Поклонской «шантажом».
Другой депутат от «ЕР» Евгений Федоров заявил, что будет добиваться прекращения деятельности Transparency International в России. Он заявил, что организация занимается политической деятельностью, «направленной на воздействие на политические процессы в России и на политиков в России по соображениям, интересным только их зарубежным заказчикам».
«Деятельность таких организаций надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ», - заявил депутат Федоров.
Сама Наталья Поклонская заявила, что готова показать все свое имущество, если сотрудники TI покажут, как и на что живут сами.
«Г-н Шуманов (замглавы российского отделения TI) собрался «пилить расследование». Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел», - написала депутат в Twitter.
Напомним, экс-прокурор Крыма и депутат Наталья Поклонская в интервью RNS предложила проверить российское отделение TI и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые известны своими громкими антикоррупционными расследованиями в отношении чиновников и бизнесменов. Поклонская заявила, что данные организации громче всех кричат о коррупции, поскольку сами могут быть нечистыми на руку. Кроме того, она заявила, что антикоррупционные расследования «будоражат общество» и нарушают спокойствие. В ответ замглавы Transparency International Илья Шуманов анонсировал расследование о Наталье Поклонской.