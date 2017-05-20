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20 мая 14:32

Наталья Поклонская попросила проверить на коррупцию фонд Алексея Навального

Наталья Поклонская заявила о необходимости проверить на коррупцию организацию Transparency International и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обе указанные организации занимаются антикоррупционными расследованиями

Фото: tsargrad.tv

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о необходимости проверить на коррупцию организацию Transparency International и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обе указанные организации занимаются антикоррупционными расследованиями, однако экс-прокурор считает, что такая работа «угрожает спокойствию России».

По мнению Натальи Поклонской, Transparency International и ФБК своими расследованиями «будоражат общество» и угрожают спокойствию страны, потому что «нельзя играть и использовать какую-то ситуацию - даже коррупционную - для своих нечистых целей».

«Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», - заявила Наталья Поклонская в интервью RNS.

Что касается методов, которые используют ФБК и TI, то они Наталье Поклонской напоминают PR-стратегию.

Напомним, что на этой неделе Transparency International опубликовала результаты расследования о программе реновации жилищного фонда в Москве. По мнению организации, главным выгодоприобретателем от программы сноса жилья является депутат и бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин.

Фонд борьбы с коррупцией 19 мая опубликовал очередное расследование о бизнесмене и рестораторе Евгении Пригожине, которого называют «поваром Путина». В расследовании говорится о создании картеля с участием связанных с Пригожиным фирм и структур Минобороны РФ.

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