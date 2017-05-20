Автомобилистов стали массово арестовывать за отказ убрать тонировку со стекол авто
Госавтоинспекция нашла управу на автомобилистов, которые отказываются убирать со стекол своих автомобилей избыточную тонировку. В ГИБДД признали, что штраф в размере 500 рублей за данное нарушение не является серьезным наказанием...
Госавтоинспекция нашла управу на автомобилистов, которые отказываются убирать со стекол своих автомобилей избыточную тонировку. В ГИБДД признали, что штраф в размере 500 рублей за данное нарушение не является серьезным наказанием, поэтому теперь водителей привлекают к ответственности за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.
Правоохранительные органы неоднократно жаловались на отсутствие в законодательстве адекватного наказания за чрезмерную тонировку стекол автомобилей. Полицейские отмечают, что водители выплачивают штраф, размер которого составляет 500 рублей, и продолжают ездить на тонированном авто.
В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об ужесточении наказание за тонировку, однако принимать его депутаты не торопятся. Пока законодатели дорабатывают документ, в ГИБДД нашли другой способ борьбы с нарушителями. Водителей стали массово привлекать к ответственности за отказ выполнять законные требования сотрудников полиции о снятии тонировочной пленки, что карается административным арестом на срок до 15 суток.
В Иваново, например, местный суд назначил двум автомобилистам наказание в виде 4 суток с ареста за то, что они не удалили тонировочные пленки после соответствующего предписания сотрудников ГИБДД. После того, как водители были повторно остановлены полицейскими, им не стали выписывать еще один штраф на 500 рублей, а составили протокол о невыполнении требований представителей власти. Суд пришел к выводу, что штраф в данных случаях является слишком мягким наказанием и отправил водителей под арест.
Аналогичные меры наказания предпринимаются и в других городах страны. В Саратове административный арест за отказ убрать тонировку назначили уже трем водителям. В Екатеринбурге любителя тонированных стекол арестовали на четверо суток, в Калуге – на трое суток, а в Красноярске автомобилист за аналогичное нарушение был арестован на максимальный срок (15 суток).
По данным «Газеты.ру», число арестованных за отказ убрать тонировочную пленку со стекол автомобиля уже идет на тысячи. Юристы говорят, что в данном случае привлечение автомобилистов к ответственности по статье о невыполнении требований полицейских является незаконным.
«Эта развращенная практика сложилась исключительно благодаря Верховному суду, который в угоду ГИБДД вынес постановление, которое фактически разрешило такие аресты. По ст. 19.3 КоАП можно привлекать к ответственности только в том случае, если лицо не выполнило требование полицейского, посягая на общественный порядок», - заявил глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.