Власти Москвы обещают переселенцам три дома на выбор. Но в законе о реновации такого пункта нет
Московские власти пообещали предоставить собственникам квартир в домах, попавших в программу реновации, три дома на выбор под переселение. При этом в городском законе о реновации жилищного фонда, принятом Мосгордумой, данная норма не прописана
Московские власти пообещали предоставить собственникам квартир в домах, попавших в программу реновации, три дома на выбор под переселение. Об этом заявил вице-мэр столицы по градостроительной политике Марат Хуснуллин. При этом в городском законе о реновации, принятом Мосгордумой, данная норма не прописана. Депутаты отказались от соответствующей поправки на стадии рассмотрения документа.
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что собственник квартиры в доме под снос сможет выбрать из предложенных вариантов наиболее подходящий для себя дом.
«Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
При этом на законодательном уровне такая гарантия москвичам нигде не прописана. В городском законе о реновации жилищного фонда пункта о возможности переселенцев выбрать подходящий для себя дом нет.
Поправка, дающая собственникам право выбора при переселении новой квартиры из трех вариантов, вносилась на рассмотрение, однако была отклонена. В ходе обсуждения законопроекта глава Москомархитектуры Юлина Княжевская заявила, что данная поправка «ухудшит положение жителей и нарушит норму равноценности и равнозначности предоставляемого жилья».
Противники реновации отмечают, что столичные власти обещают собственникам «золотые горы», чтобы те проголосовали за снос своих домов. На деле же власти будут руководствоваться своим же законом, в котором дополнительные гарантии для переселенцев не прописаны.