Московские власти снесли стелы с мозаикой на территории бывшего стадиона «Юных пионеров»
Московские власти окончательно зачистили территорию, на которой в советские годы располагался стадион «Юных пионеров», имеющий полувековую историю. Последними под снос пошли стелы с мозаиками
Московские власти окончательно зачистили территорию, на которой в советские годы располагался стадион «Юных пионеров», имеющий полувековую историю. Последними под снос пошли стелы с мозаиками – это все, что осталось от первого в истории СССР внешкольного спортивного учреждения. Теперь на этом месте идет строительство элитного жилого комплекса.
13 мая рабочие убрали мозаику работы скульптора Эльвиры Жерносек с ограды бывшего стадиона «Юных пионеров» на Ленинградском проспекте. Демонтаж панно был проведен в рамках строительных работ. Еще в 90-х годах на Ходынском поле были построены деловой центр и автосалон. Теперь по соседству строится элитный жилой комплекс.
Местные жители пытались протестовать против стройки, проводили митинги и писали обращения властям. Застройщики и местные чиновники обещали, что построят на данной территории физкультурно-оздоровительный комплекс, а мозаику сохранят и вернут на прежнее место после окончания стройки. Москвичи в это обещание не верят и отмечают, что восстановить авторскую работу невозможно.
Стадион «Юных пионеров» был первым специализированным спортивным внешкольным учреждением в СССР. Он был возведен на месте стадиона имени Томского, где играли в футбол в послеревлюционной Москве. Старожилы рассказывают, что именно там «начинался московский «Спартак»». «Мы, мальчишки, там и в футбол, и в хоккей с мячом играли», - рассказал старейший болельщик красно-белых Отто Фишер, которому сейчас уже 102 года.
В 60-е года стадион был обновлен. При советской власти там построили легкоатлетический манеж и установили два мозаичных панно. На Олимпиаде 1980 года на стадионе проходили соревнования по хоккею на траве. Сейчас на этом историческом месте строится высотное здание, а на месте одного мозаичного панно с велосипедистами, бегунами и девочкой со скакалкой находится парковка. Второе панно с футболистами работы Мартуни Потикян должны снести в ближайшее время.
Член Московского союза художников, специалист в области монументально-декоративного искусства Марина Терехович в беседе с «Российской газетой» сообщила, что организация направила письмо в департаменты культуры и культурного наследия Москвы, а так же депутатам по поводу мозаик, однако ответа от чиновников не последовало.
Проблема состоит в том, что закона по сохранению таких памятников нет, а когда новые собственники покупают землю, их не ставят в известность о том, что это произведение искусства. В итоге собственник поступает с произведениями искусства по своему усмотрению.
В пресс-службе департамента культурного наследия города Москвы по поводу сноса мозаики заявили, что она не является объектом культурного наследия и «комментировать тут нечего».
Уничтожение мозаики стадиона «Юных пионеров» вызвало негодование у застуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Она назвала ответственных за снос «скотами и вредителями».
Татьяна Тарасова назвала стадион «Юных пионеров» в Москве «намоленным местом» и домом для педагогов и юных спортсменов. «Именно это место в Москве нужно было уничтожить? Твари, не имеющие памяти, не имеющие уважения к истории родного города, уважения к славному началу нашего советского и российского олимпийского движения! Почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать?», - заявила заслуженный тренер в беседе с порталом «Sports.ru».
«Мы жили там, это был наш дом. Эти городские пришельцы думают повыкидывать нашу жизнь и работу. Выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион. Безмозглые скоты! Временщики! Падлы и вредители Москвы!», - добавила Татьяна Тарасова.