Полиция закрыла дело о вооруженном нападении на базу экологов на Кубани
Правоохранительные органы прекратили уголовное дело, возбужденное по факту нападения на лагерь экологов в Краснодарском крае в сентябре 2016 года. Следователи не смогли установить подозреваемых в избиении экологов и пожарных-добровольцев
Правоохранительные органы прекратили уголовное дело, возбужденное по факту нападения на лагерь экологов в Краснодарском крае в сентябре 2016 года. Следователи не смогли установить личности нападавших, а защитник потерпевших отметил, что силовики потеряли материалы по двум уголовным делам.
Решение о приостановке расследования принял дознаватель МВД по Приморско-Ахтарскому району. Соответствующее постановление было подписано еще 28 апреля текущего года.
Дело было возбуждено по факту нападения на базу активистов российского отделения Greenpeace и пожарных-добровольцев в Краснодарском крае 9 сентября прошлого года. Экологи и пожарные занимались тушением лесных пожаров.
Когда добровольцы вернулись с пожара, на них напала группа лиц с огнестрельным оружием, ножами и дубинками. Нападавшие потребовали от активистов «убираться в свою Америку». Руководителя противопожарного проекта Greenpeace Григория Куксина неизвестные угрожали застрелить. Специалисту организации Михаилу Крейндлину сломали нос, а у добровольца из Забайкальского края было подозрение на перелом ребер.
По факту инцидента на базе экологов было возбуждено три уголовных дела - о краже, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст.158, 119, 115 УК). Теперь же расследование решили приостановить. В частности, дело о нападении на Куксина было закрыто, поскольку установить личность нападавшего не удалось.
Адвокат группы «Агора» Александр Попков сообщил в беседе с РБК, что материалы двух уголовных дел были утеряны. Документы, по словам Попкова, не могут найти ни дознаватель, но сотрудники прокуратуры. Кроме того, по ходу расследования правоохранители не назначили ни одной экспертизы по делу.