Единый госэкзамен по истории станет обязательным с 2020 года
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в российских школах с 2020 года. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. Напомним, что сейчас обязательных ЕГЭ только два – это русский язык и математика
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в российских школах с 2020 года. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. Напомним, что сейчас обязательных ЕГЭ только два – это русский язык и математика.
«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», - заявила министр, слова которой приводит РИА Новости.
О том, что ЕГЭ по истории станет для выпускников школ обязательным Ольга Васильева впервые объявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале текущего года. Тогда же Васильева сообщила, что Минобрнауки рассмотрит вопрос о введении обязательного экзамена по географии во время государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после 9-го класса.
«Мое глубочайшее убеждение: без знания родного языка, иностранного, математики, литературы, истории и географии человек не сможет жить, неважно, какое дальше он направление деятельности выберет», - отметила Ольга Васильева.