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19 мая 00:02

Единый госэкзамен по истории станет обязательным с 2020 года

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в российских школах с 2020 года. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. Напомним, что сейчас обязательных ЕГЭ только два – это русский язык и математика

Фото: 24kovrov.ru

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет обязательным в российских школах с 2020 года. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. Напомним, что сейчас обязательных ЕГЭ только два – это русский язык и математика.

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», - заявила министр, слова которой приводит РИА Новости.

О том, что ЕГЭ по истории станет для выпускников школ обязательным Ольга Васильева впервые объявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале текущего года. Тогда же Васильева сообщила, что Минобрнауки рассмотрит вопрос о введении обязательного экзамена по географии  во время государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после 9-го класса.

«Мое глубочайшее убеждение: без знания родного языка, иностранного, математики, литературы, истории и географии человек не сможет жить, неважно, какое дальше он направление деятельности выберет», - отметила Ольга Васильева.

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