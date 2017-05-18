Участника «АнтиДимона» Юрия Кулия приговорили к 8 месяцам лишения свободы
Актера Юрий Кулия, участвовавшего в антикоррупционной акции 26 марта в Москве, приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Тверской районный суд Москвы признал участника «АтиДимона» виновным в применении насилия в отношении полицейского
Актера Юрий Кулия, участвовавшего в антикоррупционной акции 26 марта в Москве, приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Тверской районный суд Москвы признал участника «АтиДимона» виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Юрий Кулий стал первым осужденным по так называемому «делу 26 марта».
Гособвинение в лице прокурора Ларисы Сергуняевой просило приговорить подсудимого к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Судья при вынесении решения принял во внимание извинения подсудимого и его положительные характеристики. В то же время суд посчитал, что исправление активиста возможно только при реальном лишении свободы.
По версии следствия, Юрий Кулий во время акции против коррупции в Москве «схватил полицейского за руку» и этим «причинил ему физическую боль». Повреждений у пострадавшего сотрудника правоохранительных органов не зафиксировано.
Показания против Юрия Кулия дал активист радикальной организации SERB Александр Петрунько, которого соратники Алексея Навального подозревают в нападении на оппозиционера.
В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину с расчетом на условный срок.
«8 месяцев колонии-поселения Юрию Кулию за то, что 26 марта в Москве потрогал росгвардейского «космонавта» за плечо. «Показания» дал «серб» Петрунько - тот самый, с зеленкой. Профессиональные страдальцы в погонах, профессиональные свидетели и столь же профессиональные судьи», - прокомментировал приговор участнику «АнтиДимона» экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
«Лжесвидетелем обвинения на этом процессе выступил Александр Петрунько. Тот самый, что подкараулил меня у выхода из офиса и плеснул мне химической дрянью в глаза. Петрунько не только не арестован, ему даже и обвинения не предъявлены. Почему? Ровно потому, что он работает на власть, помогая сажать невиновных», - написал в своем блоге Алексей Навальный по поводу приговора.