Пляжный отдых может стать причиной преждевременной смерти
Специалисты изучили влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей в возрасте 25-30 лет. Во время эксперимента «подопытные» носили специальные устройства, которые измеряли их физическую активность
Пляжный отдых вреден для здоровья и может привести к преждевременной смерти. Такую неутешительную для туристов новость сообщили ученые из Ливерпульского университета.
Специалисты изучили влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей в возрасте 25-30 лет. Во время эксперимента «подопытные» носили специальные устройства, которые измеряли их физическую активность.
В результате исследования выяснилось, что сторонники «овощного» отдыха потеряли мышечную массу и увеличили жировую прослойку преимущественно в районе живота. По мнению ученых, такие изменения могут привести к хроническим болезням обмена веществ и преждевременной смерти, сообщает британское издание Daily Star.
Участники эксперимента во время отдыха не изменяли своим пищевым привычкам, но при этом снизили физическую активность в среднем на 80%.
Британские ученые пришли к выводу, что для сохранения здоровья люди должны избегать сидячего образа жизни на протяжении длительных периодов времени.