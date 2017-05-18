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Общество
18 мая 12:58

Пляжный отдых может стать причиной преждевременной смерти

Специалисты изучили влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей в возрасте 25-30 лет. Во время эксперимента «подопытные» носили специальные устройства, которые измеряли их физическую активность

Пляжный отдых вреден для здоровья и может привести к преждевременной смерти. Такую неутешительную для туристов новость сообщили ученые из Ливерпульского университета.

Специалисты изучили влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей в возрасте 25-30 лет. Во время эксперимента «подопытные» носили специальные устройства, которые измеряли их физическую активность.

В результате исследования выяснилось, что сторонники «овощного» отдыха потеряли мышечную массу и увеличили жировую прослойку преимущественно в районе живота. По мнению ученых, такие изменения могут привести к хроническим болезням обмена веществ и преждевременной смерти, сообщает британское издание Daily Star.

Участники эксперимента во время отдыха не изменяли своим пищевым привычкам, но при этом снизили физическую активность в среднем на 80%.

Британские ученые пришли к выводу, что для сохранения здоровья люди должны избегать сидячего образа жизни на протяжении длительных периодов времени.

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