Спикер Мосгордумы призвал противников реновации подчиниться «воле большинства»
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников призвал москвичей, выступающих против программы реновации жилищного фонда, изменить свое решение и «подчиниться» воле соседей, которые проголосовали за снос домов и последующее переселение
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников призвал москвичей, выступающих против реновации жилищного фонда, изменить свое решение и «подчиниться» воле соседей, которые проголосовали за снос домов. Такое заявление Шапошников сделала в эфире телеканала «Дождь».
Речь идет о решении мэрии Москвы о включении того или иного жилого дома в программу реновации, если за снос проголосовали 2/3 собственников. При этом граждан, которые по каким-либо причинам не приняли участие в голосовании, автоматически зачисляют в списки сторонников реновации. Противники программы реновации назвали такое решение антиконституционным и заявили, что дома можно сносить только при 100%-м согласии жильцов.
Спикер Мосгордумы, говоря о необходимости «подчиниться воле соседа», привел в пример выборы депутатов. «Есть группа граждан, которые проголосовали за человека, который стал депутатом, а есть группа граждан, которая голосовала за другого кандидата, и он не стал депутатом. Вот что им делать?», - отметил Шапошников.
Журналисты телеканала «Дождь» на это отметили, что в отличие от квартиры, депутат не является частной собственность, наделенной Конституцией РФ неприкосновенностью.
Шапошников также напомнил, что с принятием московского и федерального законов о реновации жилищного фонда «все остальные законы продолжают действовать», и право на судебное оспаривание решения о переселении у граждан никто не отбирал.