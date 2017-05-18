Обслуживаем только богатых
Рынок услуг в России в полной мере отражает ситуацию с социальным неравенством
Из-за финансовых трудностей все больше россиян наращивают задолженность по коммунальным и другим обязательным услугам. Не говоря уже о том, чтобы выкроить из своего бюджета средства на платное лечение или культурный досуг.
Сфера услуг в РФ как никакая другая показывает степень расслоения общества. Разрыв между возможностями наиболее богатой и наиболее малообеспеченной частью населения огромный. Об этом говорит недавнее исследование Аналитического центра при правительстве РФ. По его данным, 10% самых богатых россиян тратят на медицинские услуги в 60 раз больше, чем 10% самых бедных, в 80 раз – на развлечения, в 200 раз – на санаторно-курортное лечение.
Более того, стесненные материальные обстоятельства не позволяют вовремя оплачивать даже услуги ЖКХ все большему количеству жителей страны. Это уже данные Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), опубликованные в минувший вторник в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в РФ.
Эксперты РАНХиГС ссылаются на официальную отчетность предприятий 2015 года. Согласно ей, в 2014 году задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 5,7%, в 2015-м – уже 6,4%. Правда, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк добавляет, что на этот раз «критического роста неплатежей» не случилось: например, в 2010 году задолженность была выше. Но нужно учитывать, что за рамками публикации осталась отчетность предприятий за 2016 год, когда доходы населения продолжали падать.
А то, что итоги прошедшего года никак не улучшают статистику, говорят опросы Института социальной политики ВШЭ. Данные были получены от 1600 респондентов. В марте 2016 года 38% опрошенных пожаловались на нехватку денег на необходимые платежи, в ноябре о просроченной задолженности уже говорили 43%. Львиная доля просрочки – две трети – приходится именно на коммунальные услуги. Кроме того, с 14 до 17% выросла доля граждан, которые не смогли оплатить выписанные врачом лекарства.
Высокое социальное неравенство по-прежнему, как это сложилось еще в 90-е годы, приводит к тому, что платные услуги остаются привилегией наиболее обеспеченной части населения. Специалисты Аналитического центра при правительстве РФ пришли к выводу, что уровень доходов влияет на структуру расходов на услуги.
Исследование Аналитического центра опирается на данные Росстата за 2015 – первые три квартала 2016 года. По уровню доходов домохозяйства были ранжированы на пять (квинтилии) и десять (децили) частей. Согласно Росстату, в 2016 году на самый богатый квитниль пришлось 47% всех денежных доходов россиян, 53% - на остальные четыре квинтиля. Около двух третей домохозяйств имеют среднедушевой доход не более 30 тысяч рублей в месяц.
Анализ показал, что 10% самых богатых граждан потребляют платных услуг в 11 раз больше, чем 10% самых бедных. Даже обязательные услуги, такие как ЖКУ, обходятся им дороже в пять раз. Минимум в два раза больше обеспеченные платят за электроэнергию, в пять раз – за отопление и воду. Правда, на газ они расходуют на 12% меньше малообеспеченных.
Расслоение общества еще больше видно на примере «необязательных» услуг. На медицинские услуги 10% наиболее состоятельных граждан тратят в 60 раз больше, чем 10% самых малообеспеченных, на посещение культурных учреждений – в 80 раз, на санаторно-курортное лечение – в 200 раз.
Если посмотреть на структуру расходов в отдельно взятом домохозяйстве, то наиболее бедные из них тратят на обязательные услуги почти весь свой доход. В период 2012-2016 годов на ЖКУ у них уходило 53-54% всех расходов на услуги, на транспорт и связь еще 25%. А самый богатый квинтиль, то есть 20% граждан, на ЖКУ тратили около 26%, на транспорт и связь – не более 20%.
Таким образом, чем богаче семья, тем меньшую долю от всех расходов у них составляет оплата ЖКУ, хотя и у них она в структуре потребления услуг находится на первом месте. Правда, в отдельные периоды (так было в третьем квартале 2016 года) культурный досуг занимал лидирующую позицию. Тогда наиболее обеспеченные на ЖКУ тратили 22% от расходов на услуги, а на посещение культурных учреждений – 28%. В среднем же богатые тратят «на культуру» около 20%, а вот малообеспеченные – не более 5%.
Платная медицина остается уделом привилегированных слоев населения. Доля платных медицинских услуг у 20% самых бедных в 2012-2016 годах не превышает 2% от всех услуг, тогда как наиболее состоятельные могут себе позволить 7%.
С образовательными услугами ситуация иная. Наиболее богатый квинтиль потратил в 2016 году на эти услуги 4%, а наиболее бедный – 7%.
Аналитики связывают это с тем, что Росстат не учитывал в своем обследовании оплату образования за границей. Скорее всего, и платное заграничное лечение осталось за рамками анализа.