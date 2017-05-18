Клип о школьниках-оппозиционерах за 2 млн рублей заказал экс-сотрудник Кремля
Телеканал «Дождь» установил заказчика музыкального клипа экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс с критикой в адрес школьников, участвующих в оппозиционных акциях. Данное музыкальное произведение заказал бывший сенатор
Телеканал «Дождь» установил заказчика музыкального клипа экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс с критикой в адрес школьников, участвующих в оппозиционных акциях. Данное музыкальное произведение заказал бывший сенатор и бывший сотрудник Администрации президента Никита Иванов.
Источник телеканала в Кремле рассказал, что Никита Иванов не только заказал клип, но и разработал его концепцию. Сам экс-сенатор данную информацию не прокомментировал.
Ранее Алексей Навальный предположил, что клип Алисы Вокс «Малыш» о школьниках-оппозиционерах был снят по заказу и на деньги администрации президента. Позднее данную информацию подтвердил источник портала «Медуза». По словам источника, за данный «заказ» госструктуры заплатили 2 млн рублей.
В песне «Малыш» критикуются подростки, которые вышли на акции протеста за «горы золота и евро». Речь, судя по всему, идет об акции против коррупции «Он вам не Димон» 26 марта, среди участников которой было много старшеклассников и студентов.
Никита Иванов работал в Администрации президента с 2005 по 2009 год. После ухода из Кремля он занимал должность советника секретаря президиума генсовета «Единой России». В 2013 году он перешел в Общественный совет при МВД.