Коммунальщиков Минобороны раскритиковали за жалобы на зарплату в 2 тысячи рублей
Руководство «ЦЖКУ» в ответ на жалобы сотрудников заявило, что работать за 2 тысячи рублей в регионы люди приедут «даже из Москвы», а зарплата в размере 5 тысяч рублей – это вообще «целое состояние»: «Либо вы зажрались, либо извините»
Управляющая компания Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ» обвинила работников региональных филиалов в том, что они «зажрались» после того, как те пожаловались на зарплату в 2 тысячи рублей.
В ходе видеоконференции с участием руководителей новой управляющей компании Минобороны и региональных отделений коммунальщики пожаловались на низкие зарплаты. Один из сотрудников посетовал на то, что найти квалифицированных специалистов на зарплату 2-5 тысяч рублей в месяц невозможно.
Руководство «ЦЖКУ» на это заявило, что работать за 2 тысячи рублей в регионы люди приедут «даже из Москвы», а зарплата в размере 5 тысяч рублей – это вообще «целое состояние». «Либо вы зажрались, либо извините. Вы прекрасно знаете, что Министерство обороны не резиновое. Каждый выбирает сам себе дорогу в жизнь», - заявила представитель руководства ФГБУ, слова которой приводит портал Life.
ФГБУ «ЦЖКУ» было создано 1 апреля 2017 года для обеспечения военных городков и воинских частей РФ энергоресурсами. Ранее Минобороны обслуживали различные подрядные организации. После перехода сотрудников в ФГБУ «ЦЖКУ» их зарплата снизилась с 15-35 тысяч рублей до 6-9 тысяч рублей.