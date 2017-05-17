Телеканалы обяжут вырезать из фильмов и программ сцены распития алкоголя
На российском телевидении могут законодательно запретить демонстрацию употребления алкогольных напитков. С таким предложением к правительству обратился Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП)
На российском телевидении могут законодательно запретить демонстрацию употребления алкогольных напитков. С таким предложением к правительству обратился Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП).
ЦРНАП подготовил законопроект, который запрещает демонстрацию алкоголя на телевидении с 6 утра до 23 часов. Под запрет попадают сцены распития алкогольных напитков в телепрограммах, документальных и художественных фильмах.
В центре считают, что зачастую демонстрация сцен с употреблением алкогольных напитков воспринимается как «скрытая реклама», а точнее «стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».
«Фильмы типа «Особенности национальной охоты» не должны демонстрироваться с 6:00 до 23:00 по местному времени. Детей спать уложите и наслаждайтесь. Если говорить про такие фильмы, как «Мимино», которые не про пьянку, но где есть сцены [употребления алкоголя], то эти сцены должны либо вырезаться из фильма, либо в определенный момент экран должен закрываться», - заявил в беседе с РБК руководитель ЦРНАП Павел Шапкин.
Кроме того, режиссеры должны будут учитывать данный запрет и отказываться от сцен распития алкоголя еще на стадии создания фильма.
Ответственными за соблюдение запрета предлагается назначить юридические отделы телекомпаний, Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор.