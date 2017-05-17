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17 мая 09:13

Гостелеканалы удивили зрителей сюжетом о способах обхода блокировок сайтов

Государственный телеканал «Россия 24» показал сюжет о способах обхода блокировок тех или иных сайтов. Сюжет был посвящен решению президента Украины Петра Порошенко заблокировать на территории страны сервис «Яндекс», а также популярные социальные сети

Государственный телеканал «Россия 24» показал сюжет о способах обхода блокировок тех или иных сайтов. Сюжет был посвящен решению президента Украины Петра Порошенко заблокировать на территории страны сервис «Яндекс», а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Авторы сюжета отметили, что блокировка популярных интернет-ресурсов «дело, мягко говоря, бесполезное». Всем, кто столкнулся с блокировкой нужного сайта, телеведущая Наталья Литовка посоветовала скачать приложение, которое меняет страну нахождения интернет-пользователя на ту, где тот или иной ресурс разрешен.

Также пользователям для обхода блокировки советуют использовать анонимайзер, который позволит заходить на сайты без привязки к адресу компьютера.

Сюжет о способах обхода блокировки сайтов удивил российских зрителей и интенет-пользователей с учетом того, что в России по решению Роскомнадзора заблокировано множество сайтов «с нежелательной информацией». Кроме того, российские власти периодически поднимают вопрос о борьбе с обходом блокировок сайтов.

С 2012 года в России были заблокированы около 5,6 миллиона страниц, сайтов и IP-адресов.

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