Прокуратура нашла неточности в московском законопроекте о сносе домов
Московская прокуратура обнаружила неточности законопроекте о реновации жилищного фонда, который мэр Сергея Собянин внес на рассмотрение Московской городской думы. Замглавы ведомства указал, что документ необходимо доработать
Московская прокуратура обнаружила неточности законопроекте о реновации жилищного фонда, который мэр Сергея Собянин внес на рассмотрение Московской городской думы. Замглавы ведомства Константин Кремнев указал, что документ необходимо доработать.
Напомним, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект о реновации жилищного фонда «федерального значения». Документ был принят только в первом чтении, после чего дальнейшее его рассмотрение было отложено до середины июня в связи с необходимостью внести уточнения, касающиеся как самого сноса домов, так и последующего переселения жильцов.
В связи с решением Госдумы отложить второе чтение законопроекта о реновации мэр Москвы подготовил свой закон о сносе домой и внес его в Мосгордуму.
Столичные прокуроры в свою очередь отметили, что документ Сергея Собянина не оговаривают правовых последствий голосования собственников за исключение из программы реновации на собрании многоквартирного дома. Речь идет о пункте, который позволяет на любой стадии программы реновации провести общее собрание собственников многоквартирного дома, чтобы принять решение об исключении такого дома из программы реновации.
Прокуроры также указали на неоднозначность формулировок и используемых в законопроекте терминов. Так, в городском законопроекте неточно используются понятия из Жилищного кодекса: «общее собрание собственников» и «общее собрание», сообщает «КоммерсантЪ».
В то же время в документе использованы термины: «улучшенная отделка», «эстетическая функция», «современные панельные конструкции», «высокая энергоэффективность», «современные стандарты приспособления», «вариативность планировки», «минимизированный перепад».