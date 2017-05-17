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Общество
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рейтинги
Павел Юрьев
17 мая 01:09

Убийственный рейтинг

Оказывается, в чем-то мы можем оставить позади себя абсолютно всю Европу – жаль только, что это не повод для гордости. В рейтинге стран мира по уровню преднамеренных убийств Россия оказалась самой опасной для жизни страной

Кто, что и зачем

Показатель уровня преднамеренных убийств рассчитывается как число преднамеренных убийств за год на 100 тысяч человек и является одним из базовых в оценке общего уровня физической безопасности населения в том или ином государстве или регионе в целом. Этот показатель часто понимается как индекс уровня насилия в обществе в целом, хотя подобная корреляция далеко не всегда имеет место.

Дело в том, что на статистику уровня смертности от убийств значительно влияет качество медицинской и социальной помощи, занятость и безработица населения, уровень жизни – все то, в чем наши позиции в различных узкоспециализированных рейтингах настолько далеки от первых десяток, что нас не сразу и найдешь.

Кроме того, определение «преднамеренного убийства» существенно разнится от страны к стране. Разные государства включают или не включают в это понятие детоубийство, эвтаназию или помощь в самоубийстве. Также некоторые страны включают в статистику преднамеренных убийств покушения на убийства, тогда как в других государствах этот показатель может занижаться по тем или иным политическим мотивам. Но в любом случае, пусть не на сто процентов точно, пусть приблизительно – но данный показатель достаточно характеризует уровень физической безопасности в той или иной стране, а также в значительной мере отражает состояние социального климата и отношение к человеческой жизни в целом.

В самом исследовании и, соответственно, участии в составлении будущей статистики участвуют как национальные маркетинговые службы, так и международные институты, включая Евростат, Интерпол, Детский фонд ООН, Международная организация здоровья и многие другие.

В силу того, что статистика убийств все-таки вещь не точная, в некоторых странах предпочитают составлять свою собственную статистику, с недоверием относятся к международным рейтингам, считая, что они сознательно подбиваются таким образом, чтобы лишить того или иного государства инвестиционной, туристической и прочей привлекательности. Например, мировая статистика дает цифру по России как 9,2 убийства на 100 тысяч населения, а отечественная демографическая статистика за тот же 2016-й показывает 7 убийств на 1000 человек (10,4 человек погибших за год в результате чьих-то преступных действий).

Но с другой стороны, даже при весьма спорной точности данных, если весь мир видит и слышит в новостях, как в Латинской Америке в войнах наркокартелей людей расстреливают десятками едва ли не каждый день, а в африканских странах в борьбе за власть племена одних народностей вырезают других целыми деревнями, тут как не привлекай туристов и инвестиции, «голубые каски» и гуманитарка, сброшенная с вертолета, поскольку приземляться в голодную толпу просто опасно для жизни, вот и все «инвестиционно-туристические» реалии этих стран.

Не убий ближнего…

К нам, конечно, гуманитарную помощь пока не завозят, но 154-е место из 219 возможных в рейтинге преднамеренных убийств в окружении Филиппин, Габона, Кыргызстана, Перу, Анголы и других стран, мягко говоря, «третьего мира» даже как-то заставляет задуматься – а почему им мировое сообщество присылает провизию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, а нам нет?

В нашей стране масса бестолковых и малопонятных даже юристам законов – но по тяжким статьям все более-менее ясно. Знаменитая «сто пятая» четко по частям и пунктам разъясняет кому и сколько светит. И там все немаленькие цифры – по большей части двузначные.

Однако, перспектива сесть надолго не всех в нашей стране пугает – на каждые 100 тысяч населения в российских зонах 439 человек сидит за умышленное убийство (средний показатель в странах ЕС – 139).

Заставляет завидовать даже не верхние места в рейтинге Лихтенштейна и Монако – а сама цифра «0» в графе количество убийств на те же 100 тысяч населения. Нет, конечно, и в этих райских уголках иногда случаются серьезные преступления, но конкретно убийства – максимум раз в несколько лет. А рейтинг, рассчитываемый  по методике Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности как раз и составляется раз в те же несколько лет. Случилось в каком-нибудь княжестве убийство за это время, «нолик» чуть поколебался, не случилось – так «нулем» и остался.

В первой десятке Япония, Гонконг, Исландия и даже Индонезия с уровнем убийств 0,2 – 0,6. А вообще вся Европа, кроме Беларуси, Молдовы, Турции, Латвии, Эстонии, Албании и Черногории, представлена в первых семи десятках стран, но и вышеперечисленные государства, ряд из которых очень неспокойные и даже взрывоопасные, занимают места заметно выше РФ.

Удивительно, но охваченная гражданской войной Украина – и та на 104-м месте, то есть, на 40 пунктов выше нас с уровнем 4,3 против наших 9,2. Да и вообще, среди республик бывшего Союза «убийственней» России только Туркменистан (181 место).

Хотя что там – полыхающие Афганистан с показателем 6,5 - на 125 месте, Сомали на 142-м (8) и Ирак – на 144 (8) в списке выглядят куда безопасней России. А ведь все это список стран, куда не рекомендуется ехать не только туристам – вообще никому!

Джибути, Гаити, Уганда, Судан, Гайана, Мексика, Венесуэла и еще несколько десятков погрязших в криминальных и гражданских войнах стран – это все, что нам удалось обогнать. Включая лидера этого антирейтинга Гондурас с умопомрачительным показателем 90,4 убийств на 100 тысяч жителей.

Страна, в которой мы живем

Согласно официально статистики МВД России в 2016 году зарегистрировано 2 160,1 тыс. преступлений. В результате преступных посягательств погибло 29,2 тыс. человек – из них на сельскую местность приходится 39,9% погибших (11,6 тыс. чел.). И это при том, что МВД России заявляет, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства, в прошлом году в сравнении с 2015 годом уменьшилось на 11,9%.

Что же касается регионов-«лидеров» в рейтингах по количеству убийств на 2015-й, лидировала Московская (666 случаев за год), Свердловская области (488 случаев), Иркутская (416), Челябинская (394), Пермский край (380). Меньше всего убийств констатировано в Чечне и Северной Осетии — по 10 и 11 убийств за 2015 год соответственно. В Ненецком и Чукотском автономным округах, в Кабардино-Балкарской Республике, Магаданской области — по 13 убийств за весь 2015 год.

Аналогичная статистика за 2015 год на стандартные 100 тысяч населения есть не по всем регионам, но исходя из данных теперь уже за 2014-й, наименьшие показатели убийств на 100 тыс. населения в Чечне (2,2 человек), Москве (3,2) и Адыгее (3,4). Самыми же «кровавыми» вполне можно назвать Тыву (44,8 человек на 100 тыс. населения), Забайкальский край (26,4) и Алтай (22,8), что в мировом «табеле о рангах» вполне сопоставимо с уровнем убийств в Колумбии, Мексике и Уганде.

«70% убийств в России совершаются «под градусом», - рассказывает профессор РГПУ им. Герцена, завкафедрой уголовного права Яков Гилинский. – «А так как в деревнях в силу традиций и более низкого уровня жизни пьют больше, то и уровень убийств в сельской местности выше городского».

Но и в городах есть свои проблемы. К примеру, еще несколько лет тому назад тогдашний прокурор Москвы Сергей Куденеев утверждал, что каждое пятое убийство в столице совершается мигрантами Узбекистана, Молдавии и Таджикистана. И это при том, что Москва с показателем 3,1 убийство на 100 тысяч населения за 2015-й заметно безопасней Московской области (9,1) – это примерно как 82-е место Чили против 152-го места Габона. Да и вообще в сравнении с большинством регионов РФ столица выглядит более-менее благополучно в плане уровня преступности и, в частности, убийств.

Чего не сказать о Еврейской Автономной области (20,5 убийств на 100 тысяч), Амурской области (24,3). И едва ли в этих регионах живут какие-то более злобные люди, чем в Москве – просто здесь на первый план как раз и выходят те самые вышеупомянутые факторы-причины совершения убийств: качество медицинской и социальной помощи, занятость и безработица населения, уровень жизни…

По этому компоненту Москва входит в первую десятку лучших для жизни городов РФ, а Еврейская автономная область – 76-е. Разница в количестве умышленных убийств примерно пропорциональная разрыву между уровнем жизни там и там. Делайте выводы – если жить хорошо, к чему поднимать на кого-то руку. Другое дело – много ли в России таких мест, где действительно можно жить, а не выживать? Ведь когда речь идет именно о выживании, всегда возникает ситуация «сильный и слабый» - кто выживает, знаете сами. А статистика все считает…

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