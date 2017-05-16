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16 мая 17:36

Самарский суд признал законной акцию против коррупции «Он вам не Димон»

Самарский суд признал законной антикоррупционную акцию «Он вам не Димон», которая состоялась в городе 26 марта. На этом основании суд прекратил административные дела в отношении организаторов акции Екатерины Герасимовой и Егора Алашеева

Фото: linkis.com

Самарский суд признал законной антикоррупционную акцию «Он вам не Димон», которая состоялась в городе 26 марта. На этом основании суд прекратил административные дела в отношении организаторов акции Екатерины Герасимовой и Егора Алашеева.

Судья Ленинского суда Самары Роман Булыгин заявил, что дела в отношении организаторов митинга прекращены за отсутствием состава нарушения.

Адвокат Алашеева Игорь Казарин рассказал, что когда мэрия Самары отказалась согласовать акцию «Он вам не Димон» в сквере имени Пушкина, организатор обратился к администрации с просьбой предоставить другую площадку для акции. Ответа на данный запрос со стороны городских властей не последовало, хотя по закону чиновники должны предоставить альтернативный вариант. «Таким образом, мэрия запретила проведение акции, что противоречит закону», - заявил адвокат, слова которого приводит «Интерфакс».

Суд признал, что акция против коррупции была законной и освободил Егора Алашеева от административной ответственности. Аналогичное решение было принято в отношении Екатерины Герасимовой.

После акции в Самаре административные протоколы были составлены в отношении 15 человек. Из них 12 человек их оштрафовали, а троих направили на обязательные работы.

Участников акции Александра Савиных и Давида Акопджаняна, которым был назначен штраф, оправдал Самарский областной суд. Облсуд признал, что организатору митинга фактически было запрещено проведение публичного мероприятия, что противоречит Конституции РФ и закону «О митингах». На этом основании суд отказался признавать митинг противозаконным.

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