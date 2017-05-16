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Общество
В закон об ОСАГО «вкралась ошибочка»
здравоохранение
Екатерина Тарасова
16 мая 14:38

Прививка… от прививки

Своими непрофессиональными действиями врачи подрывают доверие к современным методам иммунизации

Пятая часть осложнений от вакцинации происходит от неграмотности медиков. К такому выводу пришел Роспотребнадзор, проанализировав случаи поствакциональных осложнений в 2016 году. Регионам рекомендовано повысить квалификацию медперсонала.

Проверка Роспотребнадзора в прошлом году показала, что 20% поствакциональных осложнений (ПВО) в стране возникает из-за неправильного ввода вакцины. Кроме того, выявлены случаи нарушения медиками СанПиНов, условий хранения препаратов и правил осмотра пациентов. По результатам проверки Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором рекомендовал организовать системное обучение медицинских работников. 

Неправильная организация вакцинации влечет за собой тяжелые осложнения у пациентов. Прежде всего это развитие холодных абсцессов, гнойных воспалений, неадекватной реакции на вакцину и недостаточной ее эффективности.

Роспотребназдор зафиксировал в 2016 году 221 случай ПВО, в подавляющем числе у детей до 14 лет. Что неудивительно: эта группа больше всего охвачена иммунизацией. По словам профессора кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Аллы Миндлиной, чаще дети реагируют на вакцины АКДС (защищает от коклюша, дифтерии и столбняка) и БЦЖ (противотуберкулезная).

Анализируя причины осложнений после прививок, в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что в 20% случаев они возникают из-за неправильного введения препарата. Академик РАН, профессор, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико поясняет, что техника введения некоторых вакцин серьезно влияет на самочувствие пациента. Например, БЦЖ нужно вводить внутрикожно. Если же медработник из-за непрофессионализма вводит препарат подкожно, то образуется холодный абсцесс. Алла Миндлина добавляет, что несоблюдение всех правил асептики и антисептики приводят к гнойно-воспалительным заболеваниям.

При проверке медицинских кабинетов школ и детских садов (в 2016 году их было проверено 15,4 тысяч) были выявлены несколько нарушений. В основном это неправильное ведение медицинской документации (28,3% от общего числа), однако имели место и недостаточный осмотр пациентов (7,2%), и несоблюдение санитарно-технических норм (5,7%), и нарушение условий хранения препаратов (4%), а также сбор, обеззараживание и удаление медицинских отходов неправильно осуществлялись в 3% случаев.

Все это снижает эффективность иммунизации и приводит к осложнениям. Так, Николай Брико поясняет, что замораживание препаратов (таких как вакцина против гепатита В, АКДС и другие) ведет к изменению их свойств. Введение таких препаратов может вызвать у пациентов повышение температуры и отеки.

При проведении вакцинации соблюдение каждого требования важно. Так, недостаточный осмотр перед прививкой приведет к тому, что медик не установит противопоказания к конкретному препарату. Так же важно и постпрививочное наблюдение. Безопасность вакцинации во многом обеспечивается и санитарным состоянием кабинетов.

По итогам проверки в Роспотребнадзоре подготовили проект постановления главного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопрофилактики населения». Из него следует, что количество ПВО в стране в последние годы снижается, но необходимо повысить уровень подготовки медработников. Для этого исполнительной власти в регионах рекомендовано организовать системное обучение медицинского персонала, а также в достаточном объеме профинансировать закупки иммунобиологических лекарственных препаратов и необходимого холодильного оборудования. 

Пока Роспотребнадзор грозит пальчиком в стиле «нарушаем!»,  каждая ошибка медиков увеличивает армию «антипрививочников». Если у ребенка хоть раз возникало осложнение от прививки – можно быть уверенным, что его родители впредь будут отказываться от вакцинации наотрез.

Медики же, чтобы обезопасить себя, многие случаи ПВО отказываются признавать таковыми. Поэтому, по мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, в стране реально гораздо чаще пациенты страдают от осложнений после прививок, чем это фиксирует Роспотребнадзор. В его практике было множество дел, когда родители пытались доказать, что ухудшение состояния ребенка вызвано вакцинацией, но безуспешно.

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