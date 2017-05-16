В Севастополе у горожан изымают землю, полученную ими при украинской власти
Жители Севастополя сообщили о намерении властей города отнять у них землю, полученную еще при украинской власти. Речь идет о 290 гектар земли, стоимость которой оценивается в 5 млрд рублей. Российские власти считают, что земля была получена незаконно
Жители Севастополя сообщили о намерении властей города отнять у них землю, полученную еще при украинской власти. Речь идет о 290 гектар земли, стоимость которой оценивается в 5 млрд рублей. Правительство и прокуратура считают, что земля была получена крымчанами незаконно. При этом никаких компенсаций для собственников за изъятие земли не предусмотрено.
Севастопольцы написали коллективное обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой защитить их собственность. Письмо подписали 480 человек.
По данным «Открытой России», иски об изъятии земли получили члены дачных и жилищно-строительных кооперативов, расположенных на побережье Черного моря. Землю жители Севастополя получали на основании 118-й статьи Земельного кодекса Украины, которая гарантирует право каждого гражданина страны на бесплатную приватизацию 10 соток. Распоряжение подписывал тогдашний глава города Сергей Куницын.
В 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, а в 2016 году городская прокуратура уведомила собственников о необходимости вернуть участки. По версии прокуратуры, в архиве Севастополя отсутствуют документы о выделении данной земли частникам.
Владельцы участком имеют на руках распоряжения украинских властей о выделении земли, однако суды отказываются приобщать их к делу.
Севастопольцы считают, что чиновники изымают их землю с целью ее дальнейшей перепродажи.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что с 2014 по 2017 годы подали 224 иска об изъятии земель. К настоящему времени рассмотрены и удовлетворены 190 исков.
В свою очередь в департаменте по земельным отношениям Севастополя заявили, что ведомство имеет право по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия.