Блогеры нашли доказательства связи между мэрией Москвы и группами «За снос хрущевок»
В ходе расследования выяснилось, что группы в социальных сетях «За снос хрущевок» ведут компании, напрямую связанные с московским правительством. На финансирование этих компаний из городского бюджета тратятся миллиарды рублей
Мэрию Москвы заподозрили в миллиардных тратах на финансирование групп в социальных сетях, которые поддерживают резонансную программу реновации жилищного фонда в столице. В ходе расследования выяснилось, что группы «За снос хрущевок» ведут компании, напрямую связанные с московским правительством.
Разоблачительный блог «Лапшеснималочная» опубликовал расследование о группе «За снос хрущевок» в социальной сети «ВКонтакте», которое началось с интернет-пользователя Анны Муровой, опубликовавшей фотографии за реновацию.
Блогеры выяснили, что Анна Мурова работает в ООО «Соседи», которое связанно с мэрией Москвы и получает государственные контракты. Затем авторы «Лапшеснималочной» проанализировали аккаунты в сети Instagram и другие соцсети сотрудников ООО «Соседи» и выяснили, что в компании в том числе работают известные блогеры, например Alinaindep.
ООО «Соседи» на 99% принадлежит ООО «Медиа Менеджмент». Еще 1% принадлежит ЗАО «Научно-исследовательский институт социальных систем» (НИИ СС). Сам «Медиа Менеджемент» принадлежит ОАО МИТ, которым владеет департамент имущества Москвы и НИИ СС при МГУ. ОАО МИТ известно покупкой газеты «Аргументы и факты».
Все указанные компании связаны с мэрией Москвы через департамент имущества, а сотрудники фирм ведут группы, в которых от имени «обычных москвичей» выступают за реновацию и требуют снести их дома.
В свою очередь хакеры из известной группы «Шалтай-Болтай» опубликовали содержание взломанной почты ОАО «МИТ», в которой присутствовал многомиллионный бюджет МИТ на размещение «джинсы», платных материалов без пометки «реклама». На ОАО «МИТ» зарегистрированы однотипные СМИ московских районов, которые с помощью похожих новостей выводят в ТОП «Яндекса» нужные мэрии заголовки.
ООО «Соседи» и АО «МИТ» за время свое существования выиграли тендеры правительства Москвы на информационное сопровождение на суммы от 6,9 до 38 млн рублей.
Отметим, что в реальности тысячи москвичей выступают против сноса своих домов и переселения в другие дома и районы. 14 мая в столице прошел митинг противников реновации, участие в котором приняли около 30 тысяч жителей столицы.