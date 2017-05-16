В России появится «беспрецедентный» единый реестр населения
В России в будущем появится единая база данных обо всех гражданах страны. В единый реестр населения будут вноситься личные данные гражданина, сведения о его судимости, налоговая история и акты гражданского состояния
В России в будущем появится единая база данных обо всех гражданах страны. В единый реестр населения будут вноситься личные данные гражданина, сведения о его судимости, налоговая история и акты гражданского состояния.
В Министерстве юстиции и Федеральной налоговой службе заявили, что для России это будет «беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует».
Глава департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова в беседе с РИА Новости заявила, что во главе единого реестра населения будет стоять человек, и к нему будут «подстыковываться различные связи».
В июне 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму законопроект о создании единого реестра сведений о населении. По словам главы государства, в единый госреестр будут вноситься сведения о рождении, смерти, браках и разводах граждан.
В рамках реализации поручения президента планируется перенести до 31 декабря 2019 года в электронную форму акты гражданского состояния с 1926 года.