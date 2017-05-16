Дети войны: одна победа – но не для всех?
Семьдесят с лишним лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, а статус детей, ее переживших, в стране-победителе так и не определен
Госдума сказала «нет»
Вопрос о статусе детей войны поднимается на высшем уровне не впервые. И каждый раз на последнем рубеже решению проблемы ставится шлагбаум. Вот и теперь все три предложенных на рассмотрение депутатам проекта Госдума «запорола».
Первой инициативой, предложенной депутатом Олегом Ниловым («Справедливая Россия») предлагалось установить статус детей Великой Отечественной войны гражданам РФ, которым на момент окончания Великой Отечественной войны (9 мая 1945 г.) было менее 18 лет, и статус тружеников тыла гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, а также награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Законопроектом предлагалось предоставить дополнительные меры поддержки за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Второй законопроект, внесенный Законодательным собранием Татарстана, предполагал установить статус детей войны гражданам РФ, проживавшим в годы Великой Отечественной войны на территории СССР и не достигшим на момент окончания войны (9 мая 1945 г.) возраста 18 лет, а также обеспечивал им различные льготы, а также ежемесячную денежную выплату. «Есть законы, которые рождаются снизу, он подготовлен по обращениям граждан», — отметил в ходе заседания представитель госсовета Татарстана Артем Прокофьев.
Третий законопроект «О детях войны» также устанавливал правовые гарантии социальной защиты детей войны в РФ, к категории которых отнести граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 г. по 4 сентября 1945 г., постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. «Документ разработан с целью восстановить историческую справедливость по отношению к нашим согражданам, которые лишились детства и наравне со взрослыми ковали победу», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
В отличие от других фракций, поддерживающих инициативы, категорически против выступила «Единая Россия» и при помощи абсолютного численного перевеса в Думе отослала решение вопроса в регионы.
Регионы говорят «да» - но денег нет
Статус «детей войны» необходимо установить на федеральном уровне — решение о таком статусе на уровне регионов из-за нехватки денег может оказаться номинальным. Такое мнение высказал депутат Орловского облсовета, председатель фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин, комментируя отказ Госдумы утвердить соответствующий законопроект.
«Во-первых, война была всенародная, дети пострадали по всему Советскому Союзу, поэтому должен быть единый статус «Дети войны» для всех регионов. Что касается выплат за границу, статус устанавливается для граждан Российской Федерации. Во-вторых, регионам ещё сложнее выделить деньги из своих бюджетов, чем государству на федеральном уровне» - считает депутат, приводя в пример Орловскую область, где статус «дети войны» принят и действует с 1 января 2017 года – но сама по себе выплата пятисот рублей раз в год в день Победы, это скорее позорище, чем восстановление исторической справедливости.
Да и эта «пятихатка» человеку по категории «Дети войны» перепадет, если он не является, к примеру, «Ветераном труда», и уже не получает социальные выплаты по другой категории льготников. Предоставление человеку выбора – забыть ли ему о том, что война пришлась на его детство, или о том, что будучи взрослым, он вкалывал на благо Родины, став «Ветераном труда», выглядит, мягко говоря, кощунственным.
Но какой бы символической не была на Орловщине помощь детям войны – позволить платить не раз в год, а ежемесячно хотя бы те же самые 500 рублей орловский бюджет не может себе позволить. Как и другие 28 российских регионов, с подачи Госдумы решающих эту проблему самостоятельно.
Где выход? Возможно, где-нибудь и когда-нибудь
Наверное, так можно понять слова главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова (ЛДПР): «Факт обсуждения, дискуссии способствует тому, что в перспективе все-таки такой статус, убежден, будет установлен». При этом господин Нилов считает, что без политической воли первого лица государства Госдума так и продолжит «отбрыкивать» все предложения по «детям войны», ссылаясь на отсутствие источника финансирования, при этом легко найдя деньги для набившего оскомину «Ельцин-центра», строительство которого обошлось почти в 5 миллиардов рублей, на поддержку других сомнительных проектов, многие из которых позже становятся поводом для коррупционных скандалов.
А у Госдумы в лице первого зампреда комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Тарасенко («Единая Россия») на самом деле в отношении всех проектов по «детям войны» один «железный» контраргумент: «В соответствии с Бюджетным кодексом принимаемый нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, что в предложенных проектах не учтено».
А до кучи парламентарий назвал предложенные проекты не попыткой повышения значения подвига народа, а «популизмом для достижения определенных политических целей», добавив, что цель правительства и Государственной думы – добиться достойного уровня жизни для всех категорий пенсионеров. Эти бы слова – да Богу в уши.
Платить не хочется или не хочется платить всем?
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал еще и о факторе риска в случае принятия думой положительного решения по федеральным выплатам детям войны: «Россия является правопреемником Советского Союза. Это означает, если мы примем такое решение, то распространятся это будет на всех граждан бывшего СССР, включая Прибалтику, где бы они не жили».
По разумению депутата, Международный суд вполне способен обязать Россию выплачивать одинаковую финансовую поддержку всем бывшим гражданам СССР, подпадающим под данную категорию. И потекут наши денежки за рубеж…
Выход из ситуации в подтверждение словам вышеупомянутого Михаила Тарасенко Андрей Исаев видит в повышении пенсий, так сказать, поголовно, без учета, кто к какой военной или трудовой категории относится. Что ж, и этот правильно сказал… Только болтать – не мешки ворочать.
Хотя некоторые депутаты и политики предлагают альтернативные выходы. К примеру, депутат Николай Арефьев (КПРФ) искренне не понимает, почему принятый в суверенном государстве Россия закон о детях войны должен распространяться за пределы страны: «По этой логике все законы, которые мы здесь принимаем, распространяются на республики бывшего Советского Союза».
А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов так и вовсе сказал, что его фракция работает над законопроектом, который позволил бы детям войны подавать иски о компенсации к Германии, правда, мотивируя свое предложение не столько виной Германии в том, что 12 миллионов сегодняшних детей войны были лишены полноценного детства, сколько тем, что это «вынужденная мера при отсутствии собственных денег».
Решение вопроса, не нужное никому
Но вот что интересно – ни в трех вышеупомянутых и позже отвергнутых проектах в поддержку детей войны, ни в аргументации думы своего отказа, ни в депутатских разговорах нигде даже не мелькнула спасительная, в общем-то, идея, в которой и к российскому закону ни один Международный суд не подкопается, и региональным властям не придется собирать крохи со своих скудных бюджетных столов, чтобы сделать видимость помощи детям войны.
А идея-то проста, как белый день. У нас в стране масса федеральных целевых программ, которые, получая деньги из центра, регионы исполняют самостоятельно: «Жилище», «Развитие транспортной системы России», «Развитие села» и еще три десятка программ, о многих из которых простые россияне даже не слышали («Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» или «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы»).
Так почему бы не сделать еще одну такую программу – тем более, что и со статистикой из каждого попадающего под нее региона все достаточно просто – столько-то людей, умножается на ежемесячную сумму и умножается на 12 месяцев в году. Это тебе не снос старого жилья – где комиссия определяет, можно в доме жить или жить в нем опасно, где в списки порой не попадают реально разваливающиеся здания, и наоборот оказываются в нужных списках дома, где люди отнеслись к чиновникам с «пониманием». Здесь даже коррупции обломится – статистика прозрачна, даже украсть нечего.
Только вот, как ни парадоксально, возможно именно этот момент, а не отсутствие в госбюджете лишних денег, и повлияет на то, что проект «Дети войны» никогда (или, по крайней мере, при нынешней власти) не попадет в список федеральных целевых программ, реализуемых в регионах. Кто ж делает такие подарки без личной выгоды? Поэтому, пока как в Орле – по 500 рублей от чиновников к 9 мая. И поздравления детей войны друг другу:
«Я помню это, как сейчас,
Весёлая пора…
Вдруг неожиданно на нас
Надвинулась война…
… Война ведь детство забрала,
За час мы повзрослели,
И вот случилась ТА ВЕСНА,
Как мы её хотели!
… Вернулось детство – вот оно,
Досталось хоть немало…»…
Семьдесят с лишним лет назад пережившие войну дети вместе со всей страной праздновали ТУ ВЕСНУ – но позже оказались вне великой Победы. Удивительно, но выступая на праздничных приуроченных к 9 мая мероприятиях, российские чиновники свои речи начинают фразой: «Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и ДЕТИ ВОЙНЫ!», и дальше поздравление всех перечисленных категорий с днем великой Победы. Выходит, с Победой поздравляют, а за лишенное во имя Победы детство не платят. Или, может, говорят так – по инерции? Те 12 миллионов нынешних еще здравствующих детей войны – люди в преклонном возрасте. Никто из нас не вечен и лет через 10-15 надобность даже упоминать детей войны в поздравительных речах отпадет сама собой. А пока и упоминают. Слово-то не рубль из бюджета – за него не отчитываться…