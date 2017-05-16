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Общество
16 мая 07:08

Тюменский заключенный рассказал о рабском труде в колонии в интересах «Транснефти»

Администрацию тюменской исправительной колонии №1 заподозрили в использовании рабского труда заключенных. Осужденный Евгений Пластинин сообщил, что работать их заставляют для нужд государственной компании «Транснефть»

Администрацию тюменской исправительной колонии №1 заподозрили в использовании рабского труда заключенных. Осужденный Евгений Пластинин сообщил, что работать их заставляют для нужд государственной компании «Транснефть».

Евгений Пластинин рассказал председателю организации «Комитет за гражданские права» Антону Дроздову, что в колонии его принуждали бесплатно делать детали для трубопроводов «Транснефти» в течение года. Жалоба заключенного передана организации «Открытая Россия».

По словам Пластинина, который является токарем по профессии, он изготавливает металлические полусферы для трубопроводов (МНДУ-1020). Изделия он маркирует отметкой тюменского завода «Транснефти» — ТРМЗ. В 2016 году он сделал 80 похожих изделий (МНДУ-720), но зарплату не получил и сейчас работает по принуждению под угрозой перевода в помещение камерного типа или барак усиленного режима. Когда Пластинин однажды отказался работать бесплатно, его перевели в одиночную камеру.

Заказчиком деталей выступает ООО «Досфер», которая работает на «Транснефть-Сибирь» с 2014 года. Компания в период с 2014 по 2016 годы получила заказы на общую сумму 172 млн рублей, сообщает Znak.com.

Осужденный Евгений Пластинин подал жалобу на рабский труд в прокуратуру, но надзорное ведомство в ходе проверки установило, что в указанный период заключенный «никаких работ не выполнял». Пластинин считает, что прокуратура защищает начальника колонии Игоря Чурсина, а тот в свою очередь приходится другом директору компании «Досфер» Сергею Кирюхе.

В УФСИН России по Тюменской области заявление осужденного Евгения Пластинина пока не прокомментировали. В пресс-службе «Транснефти» заявили, что «нас подрядчиков в виде колоний у них нет».

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