Жильцам домов под снос выдают бланки для голосования с уже вписанным вариантом «за» реновацию
В Многофункциональных центрах Москвы, через которые можно проголосовать за или против реновации жилищного фонда, сообщили, что в 60 районах столицы против сноса домов не зафиксировано ни одного голоса
Московские чиновники рассказали о промежуточных итогах голосования собственников квартир в домах, которые включены в программу реновации. В Многофункциональных центрах Москвы, через которые можно проголосовать за или против реновации, сообщили, что в 60 районах столицы против сноса домов не зафиксировано ни одного голоса.
Об отсутствии голосов против сноса жилых домов сообщила «Интерфаксу» директор «МФЦ Москвы» Елена Громова. Голосование началось 14 мая, а по состоянию на утро понедельника, 15 мая, в МФЦ активность была выше, чем обычно, примерно на 20%.
По данным Департамента информационных технологий Москвы к 14:00 в голосовании приняли участие больше 20 тысяч человек. 16 222 голоса было отдано через сервис «Активный гражданин», а 3 997 – через МФЦ.
Между тем, стал известен секрет того, почему в МФЦ никто не голосует против программы реновации жилищного фонда. В этих учреждениях москвичам выдают бланки с уже вписанным вариантом «за» снос того или иного дома из списка под снос. Такой бланк предоставили «Открытой России» некоторые участники голосования.
Москвичка, проживающая в районе Ростокино, рассказала, что в МФЦ ей выдали бланк с вариантом «за» реновацию, а заменить его на чистый отказались. «Бланки-образцы менять не будем», - заявили сотрудники центра. При этом граждан, которые не принимают участие в голосовании, автоматически будут записывать в списки сторонников реновации.
Отметим, что голосование среди собственников квартир в домах, попавших под реновацию, стартовало еще до принятия соответствующего законопроекта. Документ был принят только в первом чтении, а его рассмотрение во втором чтении было отложено до июня.