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Общество
В закон об ОСАГО «вкралась ошибочка»
малоимущие
Екатерина Тарасова
15 мая 16:54

Подайте на пропитание!

Федеральный бюджет не в состоянии обеспечить программу помощи малоимущим

Даже для минимальной продовольственной помощи малоимущим в бюджете не хватает средств. Это признают те же самые чиновники, которые обещали ввести льготные продовольственные карточки в 2017 году. Теперь сроки переносятся еще на пару лет.

Реализация намеченного потребует до 300 млрд. рублей (чуть больше тысячи на каждого нуждающегося) ежегодно, и сегодня для казны это непосильный груз. Поэтому в правительстве говорят о переносе сроков запуска программы продовольственной помощи в лучшем случае до второй половины 2018 года, а скорее всего – до 2019 года. Об этом в конце прошлой недели сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Идея адресной помощи малоимущим с одновременной поддержкой отечественного товаропроизводителя высказывали в Минпромторге с 2015 года. Для этого предполагалось ввести продовольственные карточки (в виде банковских карт), которыми можно было бы расплатиться за определенные товары российского производства. По задумке министерства, некоторые категории граждан получали бы средства на покупку свежего охлажденного мяса и рыбы, овощей, других продуктов. В то же время такое субсидирование обеспечивало бы устойчивый спрос для местного производителя в условиях импортозамещения.

Средства на картах, как поясняли в Минпромторге, нельзя обналичивать или копить, по прошествии месяца вся сумма сгорает. В то же время предполагается увеличение размеров помощи при ее софинансировании владельцем карточки. Право на государственную поддержку получают не все, а те, кто соответствует определенным критериям. В частности, претендент на получение карты должен доказать, что он оказался в стесненной ситуации из-за внешних обстоятельств.

Сроки внедрения программы постоянно откладывались, затраты на нее пересматривались. Назывались суммы от 15 до 300 млрд. рублей в зависимости от количества участников и сумм выплат. Сегодня Минпромторг оценивает обеспечение программы в 200-300 млрд. рублей в год. Денис Мантуров сообщает, что программа находит поддержку в правительстве, но в настоящее время Минфин ищет источники финансирования. В свою очередь, глава Минсельхоза Александр Ткачев еще в прошлом году говорил, что программа будет стимулировать производство, но признавал, что денег на это нет. Хотя тогда озвучивалась «всего лишь» сумма в 40 млрд. рублей.

Если исходить из суммы в 300 млрд. рублей, то, учитывая, что в России за чертой бедности живут около 20 млн. человек, на каждого малоимущего в месяц придется по 1200 рублей – это чуть больше 40 рублей в день. Но даже и эта сумма под вопросом. Вице-премьер Аркадий Дворкович не так давно признал, что денег на введение системы продовольственных карточек не хватает. «Их физически нет сейчас, у нас пока бюджет не позволяет начинать такие масштабные новые программы», - приводит слова Дворковича агентство «Прайм». Вице-премьер надеется, что это будут «потихоньку делать» регионы и муниципалитеты. Но есть ли у них на это средства?

Эксперты считают, что поиск источников финансирования приведет к тому, что будут урезаться или отменяться другие социальные программы. Аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко говорит, что метания в поисках денег портят репутацию правительства и критически настраивают граждан.

Гендиректор компании «Форум» Роман Паршин предлагает свой выход из ситуации: направить средства, которые и так пойдут на поддержку аграрного сектора в 2018 году (а это 216 млрд. рублей), в руки граждан. Все равно выгодополучателем от программы должны стать аграрии. Паршин считает, что на программу продовольственной помощи все равно придется раскошелиться. В 2018 году предстоят выборы, а экономическая ситуация, по словам эксперта, находится в состоянии «глубочайшего в современной истории страны кризиса», когда реальные доходы граждан падают, а экономика восстанавливается очень медленно.

Таким образом, правительство просто вынуждено будет или перекраивать бюджет, или снова залезать в резервные фонды. И остается еще один вопрос: кому пойдут эти деньги и как они будут потрачены?

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