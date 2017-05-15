«АвтоВАЗ» отзывает 4 тысячи автомобилей Lada Kalina, Lada Granta и Lada Sport
Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил об отзыве около 4 тысяч Lada Kalina, Lada Granta и Lada Sport. Под отзыв попадают автомобили указанных моделей, выпущенные после 2015 года
Фото: ivn.carakoom.ru
Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил об отзыве около 4 тысяч Lada Kalina, Lada Granta и Lada Sport. Под отзыв попадают автомобили указанных моделей, выпущенные после 2015 года.
В Росстандарте сообщили, что причиной отзыва является дефект конструкции, проявляющийся в перетирании топливной трубки тросом сцепления. Проблема возникает у автомобилей с механической коробкой передач.
Дилеры «АвтоВАЗа» в ближайшее время должны оповестить собственников неисправных машин о необходимости проведения ремонтных работ. Автовладельцы также могут самостоятельно проверить, попадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сравнить VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.