Высаженные на Тверской улице липы стоимостью 600 тысяч рублей за штуку не прижились
Московская мэрия прояснила ситуацию с деревьями, которые были высажены в прошлом году в рамках реализации программы по благоустройству городских улиц. Ранее журналисты и блогеры отметили, что высаженные липы нынешней весной так и не зацвели
Московская мэрия прояснила ситуацию с деревьями, которые были высажены в прошлом году в рамках реализации программы по благоустройству городских улиц. Ранее журналисты и блогеры отметили, что высаженные липы нынешней весной так и не зацвели.
В департаменте капитального ремонта Москвы заверили, что высаженные в рамках программы «Моя улица» деревья хорошо пережили зиму, но зазеленеют несколько позже тех, что растут в городе уже давно, сообщает ТАСС.
Чиновники отметили, что в первый год после пересадки любые растения распускаются позже остальных. Обычно это отставание составляет около месяца, а у деревьев, высаженных в тени или в ветреных местах, может достигать и полутора месяцев. Чиновники также сослались на очень холодную весну в этом году. В случае, если высаженные липы так и не зацветут, то их «заменят по гарантии».
Столичный департамент также опроверг информацию о выкапывании деревьев на Тверской улице, которые не зацвели. Чиновники отметили, что только лишь оградили липы специальными гранитными бордюрами, которые предотвратят вымывание грунта и защитят землю под деревьями от грязи с тротуаров и проезжей части.
Липы на Тверской улице были высажены осенью 2016 года. Деревья мэрии закупила в немецком питомнике, где выращивают деревья специально для городских улиц. Такие деревья отличает устойчивость к холодам и загазованности. Однако независимые специалисты тогда отмечали, что посадка деревьев осуществляется под первым снегом, в холодный грунт, поэтому растения могут не прижиться.
По официальным данным, немецкие липы обошлись московскому бюджету в 200 тысяч рублей за штуку. В Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко» считают, что каждая липа обошлась властям в 600 тысяч рублей.
В этом году в рамках благоустройства липами планируют засадить Якиманскую и Краснопресненскую набережные, Петровку, участки Кремлевского, Бульварного и Садового колец. Только на озеленение Садового кольца мэрия потратит 1,3 млрд рублей.