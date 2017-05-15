Меню
Общество
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Общество
15 мая 07:51

Мэрия Москвы досрочно начала голосование по вопросу сноса домов

Московские власти в воскресенье, 14 мая, открыли голосование за или против сноса жилых домов, которые ранее были включены в программу реновации жилищного фонда. Голосование проходит на портале «Активный гражданин»

Фото: Reuters

Московские власти в воскресенье, 14 мая, открыли голосование за или против сноса жилых домов, которые ранее были включены в программу реновации жилищного фонда. Голосование проходит на портале «Активный гражданин». Отметим, что опрос собственников жилья начался на день раньше, чем было запланировано и сразу после массового митинга против реновации.

Вечером 14 мая на портале правительства Москвы появилось сообщение о начале голосования по вопросу сноса жилых домов. Для того, чтобы оставить свой голос, гражданин должен быть зарегистрирован в системе, а чтобы его голос в «Активном гражданине» был засчитан, нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе.

После регистрации начнется этап верификации голоса, который продлится четыре рабочих дня. «В случае успешной верификации голос будет официально учтен», - заявили в мэрии.

Москвичи также могут обратиться к сотрудникам центров государственных услуг «Мои документы», где они смогут проголосовать в очной форме.

Собственников квартир в домах под снос, которые не приняли участие в голосовании, власти автоматически зачислят в список сторонников реновации. Ранее мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что если гражданин в голосовании не участвовал, значит, он «по умолчанию» согласен со сносом своего дома.

Процедура голосования за или против снос жилых домов, которую гражданам предложили столичные власти, вызвала критику как со стороны депутатов Госдумы, так и юристов. Народные избранники ранее высказались против включения не проголосовавших москвичей в список сторонников реновации, а также раскритиковали само голосование еще до принятия законопроекта о сносе домов.

Кроме того, критике подверглась и система «Активный гражданин», через которое проходит голосования. Социолог Григорий Юдин в своей статье для «Ведомостей» обратил внимание на то, что «Активный гражданин» полностью контролируется властями, а результаты голосования невозможно проконтролировать сторонним наблюдателям. Таким образом, столичные власти могут произвести собственное большинство, которое выступает «за» реновацию.

В реальности же многие москвичи выступают против сноса своих домов и обвиняют власти в уничтожении института частной собственности. Накануне в столице прошел митинг против реновации, в котором приняли участие от 20 до 30 тысяч человек при согласованных 5 тысячах участников. После митинга мэр столицы заявил, что власти «внимательно отнесутся» к мнению участников протестной акции.

Материалы по теме
Мэр Москвы пообещал «учесть мнение» противников реновации после массового митинга
Митинг против сноса жилых домов в Москве собрал более17 тысяч человек
Власти ищут способ привлечь противников сноса «хрущевок» по статье об экстремизме
Сейчас на главной
Горячие новости
Московские власти «закапывают» бизнес
Очередной этап реализации программы «Моя улица» в Москве грозит финансовыми потерями городским ресторанам. Эксперты подсчитали, что рестораторы этим летом потеряют от 20 до 70% от своей обычной выручки
коллекторы
В приказном порядке
Судебное разбирательство при взыскании долгов – это лишнее. Так считают кредиторы, и судьи с ними согласны, благо закон позволяет. Правозащитники же говорят, что должники при этом практически лишены права голоса, и с этим нужно что-то делать.
Горячие новости
Ростуризм назвал цены на отечественных курортах «приемлемыми»
Ростуризм накануне летнего сезона отпусков назвал стоимость отдыха на отечественных курортах приемлемыми. В ведомстве отметили, что регионы прислушались к рекомендациям не допускать необоснованного повышения цен
Авторская колонка
Навальный точка ком
Алексей Навальный точно не точка, а скорее ком. Я наблюдал это 14 мая 2017 года со сцены митинга «Против сноса пятиэтажек» на проспекте Сахарова, аккурат во время моего выступления, когда вдруг вся пресса подорвалась в правый от сцены угол оцепления ...
Дижур Николай
Горячие новости
Москвичи выступили против сноса домов
В Москве на проспекте академика Сахарова прошел первый митинг против программы реновации жилищного фонда. Акция была согласована с городскими властями, но собрала примерно в три раза больше участников
Горячие новости
О Путине или хорошо или никак
Российский «Первый канал» уличили в редактировании реплик героев американского сериала «Фарго». Из диалогов вырезали упоминания президента России Владимира Путина. Речь идет о двух сериях третьего сезона «Фарго»
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Москве задержали вкладчиков проблемного Татфондбанка
Сотрудники московской полиции задержали на Красной площади двух вкладчиков проблемного Татфондбанка из Казани. Активисты планировали вручить президенту Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери
Горячие новости
Проблемы рабочих «Газпром» не волнуют
В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг сотрудников дочернего предприятия «Газпрома». Руководство компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» решило избавиться от непрофильных активов в связи с чем, предложило своим сотрудникам выкупить служебное жилье
Горячие новости
Чтобы не возникало уродливых перекосов
Совет по правам человека при президенте России выступил за отмену статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, по которой осудили видеоблогера Руслана Соколовского. Блогера, напомним, приговорили к 3,5 годам условного срока
Авторская колонка
На руинах общественных коммуникаций
Противники реновации готовятся выходить на митинг 14 мая на проспект Сахарова. Успокаивать их словами и обещаниями, увы, поздно. История со сносом московских домов отлично показала разрушение политического поля как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Винокурова Екатерина
Горячие новости
Кандидаты-проходимцы
Бывший следователь Следственного комитета России Игорь Степанов подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина. Поводом для иска стал их отказ от мандатов депутатов Госдумы, хотя они возглавляли списки «Единой России» на выборах
Горячие новости
Инопланетяне «уронили» цены на квартиры в Чертаново
Житель московского района Чертаново предъявил претензии кинорежиссеру Федору Бондарчуку по поводу его фильма «Притяжение», который повествует об инопланетянах в этом районе столицы
Горячие новости
Нацпоисковик «Спутник» не смог стать «Яндексом»
Проект российской государственной поисковой системы «Спутник» будет закрыт по причине его непопулярности среди интернет-пользователей. В компании сообщили, что как технический проект «Спутник» состоялся, однако не снискал популярности у пользователей
Горячие новости
Россияне устали от равнодушия властей
В Томске группа местных жителей объявила голодовку против беспредела чиновников, судей, полиции и прокуратуры. Акция протеста проходит на Новособорной площади в центре города. В настоящее время в голодовку участвуют 45 человек
правительство
Основная задача правительства РФ – жить хорошо. Пока самим
Говорят, что ответственные работники не должны быть бедными – мол, если они не сумели обеспечить себя и свои семьи, как они будут обеспечивать страну? Наши «ответработники», похоже, остановились на полпути – обеспечив себя, про страну как-то забыли.
Горячие новости
«Сергей Семенович переживает»
Журналистка Екатерина Винокурова сообщила о «заказе» от представителей мэрии Москвы на поиск компромата в отношении организаторов акций протеста против сноса жилых домов в столице
Горячие новости
Мэр Москвы признал право жителей «хрущевок» на судебное оспаривание факта переселения
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал собственникам квартир в домах, попавших в программу реновации жилищного фонда, что они смогут через суд оспорить факт переселения
самооборона
Тварь ли я дрожащая или право имею?
Готовится законопроект, который разрешит гражданам защищать свои жилища любыми способами, вплоть до применения гражданского оружия. Такие же действия признают законными, если они направлены на защиту другого человека в заведомо беспомощном состоянии.