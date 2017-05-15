Мэрия Москвы досрочно начала голосование по вопросу сноса домов
Московские власти в воскресенье, 14 мая, открыли голосование за или против сноса жилых домов, которые ранее были включены в программу реновации жилищного фонда. Голосование проходит на портале «Активный гражданин»
Московские власти в воскресенье, 14 мая, открыли голосование за или против сноса жилых домов, которые ранее были включены в программу реновации жилищного фонда. Голосование проходит на портале «Активный гражданин». Отметим, что опрос собственников жилья начался на день раньше, чем было запланировано и сразу после массового митинга против реновации.
Вечером 14 мая на портале правительства Москвы появилось сообщение о начале голосования по вопросу сноса жилых домов. Для того, чтобы оставить свой голос, гражданин должен быть зарегистрирован в системе, а чтобы его голос в «Активном гражданине» был засчитан, нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе.
После регистрации начнется этап верификации голоса, который продлится четыре рабочих дня. «В случае успешной верификации голос будет официально учтен», - заявили в мэрии.
Москвичи также могут обратиться к сотрудникам центров государственных услуг «Мои документы», где они смогут проголосовать в очной форме.
Собственников квартир в домах под снос, которые не приняли участие в голосовании, власти автоматически зачислят в список сторонников реновации. Ранее мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что если гражданин в голосовании не участвовал, значит, он «по умолчанию» согласен со сносом своего дома.
Процедура голосования за или против снос жилых домов, которую гражданам предложили столичные власти, вызвала критику как со стороны депутатов Госдумы, так и юристов. Народные избранники ранее высказались против включения не проголосовавших москвичей в список сторонников реновации, а также раскритиковали само голосование еще до принятия законопроекта о сносе домов.
Кроме того, критике подверглась и система «Активный гражданин», через которое проходит голосования. Социолог Григорий Юдин в своей статье для «Ведомостей» обратил внимание на то, что «Активный гражданин» полностью контролируется властями, а результаты голосования невозможно проконтролировать сторонним наблюдателям. Таким образом, столичные власти могут произвести собственное большинство, которое выступает «за» реновацию.
В реальности же многие москвичи выступают против сноса своих домов и обвиняют власти в уничтожении института частной собственности. Накануне в столице прошел митинг против реновации, в котором приняли участие от 20 до 30 тысяч человек при согласованных 5 тысячах участников. После митинга мэр столицы заявил, что власти «внимательно отнесутся» к мнению участников протестной акции.