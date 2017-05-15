В приказном порядке
Практически все долги с граждан сегодня взыскиваются без судебных разбирательств
Судебное разбирательство при взыскании долгов – это лишнее. Так считают кредиторы, и судьи с ними согласны, благо закон позволяет. Правозащитники же говорят, что должники при этом практически лишены права голоса, и с этим нужно что-то делать.
В 2017 году резко возросла популярность использования упрощенного взыскания долгов с физических лиц, а именно через приказное производство, когда судья имеет право вынести судебный приказ о взыскании задолженности без разбирательств и вызова сторон. Решение по кредитным разбирательствам основывается только на документах, поданных кредитором. Правда, в этом случае действует и упрощенный механизм оспаривания. Должнику достаточно в течение 10 дней после получения копии приказа подать в суд возражения, и судья обязан будет приказ отменить. Взыскателю остается возможность действовать в рамках искового производства.
О том, что такой способ взыскания долгов используется все чаще, говорят опубликованные недавно данные Верховного Суда. Так, в 2016 году судами было получено 3,2 млн. исков и заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании различных долгов с физлиц. По 3,1 млн. дел решения были вынесены, причем в 69% случаев в процессе приказного производства. В 2015 году таких исков было подано 2,7 млн., доля судебных приказов составляла 52,5%.
Налицо рост числа заявителей, желающих решить свои долговые проблемы в упрощенном порядке. Это связано с поправками в законодательство, вступившими в силу с 1 июня 2016 года. Они обязывают кредиторов обращаться за выдачей судебного приказа, если сумма задолженности не превышает 500 тысяч рублей, в то время как раньше они могли выбирать приказное или исковое производство.
Однако в первое время судьи еще довольно часто отказывались рассматривать дела в рамках приказного производства. По данным генерального директора «Агентства судебного взыскания» Максима Богомолова, это происходило в 18% случаев. Эксперт пояснил, что суды ссылались на различные нюансы расчетов и сложности в договорных отношениях. Но в конце 2016 года Постановление Пленума Верховного Суда эти вопросы сняло и дало более широкие возможности для приказного производства. И тут началось. По оценкам коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент», в первом квартале 2016 года доля дел, переданных в суды в порядке приказного производства, составляла 10% (искового – 90%), а за три месяца 2017 года ситуация поменялась с точностью до наоборот – на долю приказного производства приходится 93%, а искового всего 7%.
Хорошо это или плохо? Гендиректор Национальной ассоциации коллекторских агентств Борис Воронин считает, что хорошо, причем для всех, включая должников. Упрощенное производство, говорит он, позволяет экономить 50% на госпошлине. Так, при исковом производстве должник уплачивает госпошлину в размене 5 тысяч рублей, а на адвоката тратит до 20-25 тысяч. Приказное производство позволяет обойтись без юриста, а госпошлина составляет 2-3 тысячи рублей.
Правозащитники не согласны, что упрощенное судопроизводство в данном случае в интересах должника. Ему нужно предоставить возможность оспорить сумму долга и штрафов и обезопасить себя от неправомерных платежей, уверен глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Финансовый омбудсмен Павел Медведев говорит, что часто должник даже не знает о вынесенном решении, тогда как срок оспаривания – 10 дней – истекает.
Депутаты Госдумы также опасаются, что права должников при упрощенной процедуре взыскания могут быть ущемлены. Член думского комитета по жилполитике и ЖКХ Андрей Палкин в феврале этого года предложил свои поправки к Гражданскому процессуальному кодексу. А именно: запретить выдачу судебного приказа по простым письменным сделкам (таким как кредитный договор). Проект еще не рассматривался, но некоторые эксперты полагают, что можно оставить кредитные договоры в рамках приказного производства, но увеличить срок для подачи возражений добросовестными должниками. Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин предлагает продлить его с 10 до 30 дней. Кроме того, можно обязать кредитора предоставлять суду всю информацию о местонахождении должника или оплачивать расходы на его поиски.